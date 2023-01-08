Fenerbahçe taraftarı etrafını sardı! Kim olduğunu görünce bir hayli şaşırdılar...

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli taraftarlar maç öncesi başkan Ali Koç'a sevgi gösterilerinde bulundu.
Ali Koç'un stadyum önünde görülmesine bir hayli şaşıran sarı-lacivertli taraftarlar kısa süre içinde Ali Koç'un etrafını sardı. Büyük bir sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar ''Büyük başkan Ali Koç'' şeklinde tezahüratlarda bulundu.
36 puanla zirvede bulunan Galatasaray, Kadıköy'e liderliğini korumak için geliyor. 35 puanlı Fenerbahçe ise ezeli rakibini yenip liderliği almak istiyor.
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