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Fenerbahçe taraftarı etrafını sardı! Kim olduğunu görünce bir hayli şaşırdılar...

08.01.2023 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında bu akşam evinde Galatasaray'ı konuk edeceği maç için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi’ne doğru yola çıktı. Ali Koç'un stadyuma yürüyerek gelmesi taraftarları bir hayli şaşırttı. Maç öncesi stadyum önünde toplanan taraftarlar Ali Koç'u gördükten sonra bir hayli şaşırdı.

Fenerbahçe taraftarı etrafını sardı! Kim olduğunu görünce bir hayli şaşırdılar...

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli taraftarlar maç öncesi başkan Ali Koç'a sevgi gösterilerinde bulundu.

"BÜYÜK BAŞKAN ALİ KOÇ"

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Ali Koç'un stadyum önünde görülmesine bir hayli şaşıran sarı-lacivertli taraftarlar kısa süre içinde Ali Koç'un etrafını sardı. Büyük bir sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar ''Büyük başkan Ali Koç'' şeklinde tezahüratlarda bulundu.

GALATASARAY LİDER GELİYOR

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36 puanla zirvede bulunan Galatasaray, Kadıköy'e liderliğini korumak için geliyor. 35 puanlı Fenerbahçe ise ezeli rakibini yenip liderliği almak istiyor.


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