Şahan Gökbakar durmadı: Galatasaray'a ağır sözler! "Sizin yapacağınız iş bu mu?"

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar Galatasaray eleştirilerine devam ediyor. Gökbakar geçtiğimiz günlerde Wolfsburg forması giyen Mattias Svanberg için Galatasaray'ın teklifini eleştirirken, şimdi de sarı-kırmızılıların 6 numara transferi için sert ifadeler kullandı.

Burak Kavuncu

Ünlü komedyen ve koyu Galatasaray taraftarı Şahan Gökbakar, sarı-kırmızılı yönetimin transfer politikasına sosyal medya üzerinden adeta yaylım ateşi açtı. Gökbakar'ın gerek sportif direktör Abdullah Kavukçu gerekse de takıma yapılan takviyelere epey sinirlendiği görüldü. Şahan Gökbakar sitemini sosyal medyadan dile getirdi.

"SİZİN YAPACAĞINIZ İŞ BU MU?"

Şahan Gökbakar durmadı: Galatasaray a ağır sözler! "Sizin yapacağınız iş bu mu?" 1

Gökbakar, yönetimin tercihlerini şu sözlerle eleştirdi: "Bu resimdekiler Galatasaray'ın başkanı ve yanındaki futbol aklıdır... Bir adet 6 numara alacaktınız! Lemina ve Torreira alternatifi bir 6 numara...Lang, Asprilla ve Nhaga kiraladınız... Hiçbiri 6 numara değil!Şimdi de Sacha Boey'miş... Sizin yapacağınız iş bu mu?" dedi.

DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRMİŞTİ...

Şahan Gökbakar durmadı: Galatasaray a ağır sözler! "Sizin yapacağınız iş bu mu?" 2

Galatasaray'ın transfer gündemini yakından takip eden Şahan Gökbakar, çıtayı gökyüzüne çıkardıktan sonra rotanın daha düşük profilli isimlere kırılmasına sessiz kalmadı. Paylaştığı listede Fabian Ruiz, Hakan Çalhanoğlu, Ederson, Fofana, Mandela Keita, Ugarte ve Frattesi gibi dünya yıldızlarının isimlerini sıralayan ünlü komedyen, yönetime sitem dolu bir soru yöneltti.

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya transfer Şahan Gökbakar son dakika galatasaray Abdullah Kavukçu
