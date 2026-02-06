SPOR

Galatasaray ara transfer dönemini 5 takviyeyle kapatıyor! Hem sahaya hem geleceğe yatırım

Galatasaray, ara transfer döneminde toplam 5 oyuncuyu kadrosuna kattı ve yaklaşık 9,35 milyon euroluk transfer harcaması yaptı.

Burak Kavuncu
Renato Nhaga

Renato Nhaga

GNB Gine Bissau
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Futbolda ara transfer ve tescil dönemi bugün sona eriyor. Galatasaray, 2026 Ocak–Şubat dönemini 5 yeni oyuncu transferiyle tamamladı. Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek liderliğindeki sarı-kırmızılı kulüp, bonservisli ve kiralık anlaşmalarla kadrosunu güçlendirdi.

İŞTE SARI-KIRMIZILILARIN TRANSFERLERİ!

Transfer döneminde Renato Nhaga, Casa Pia’dan 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katıldı. Noa Lang, Napoli’den 2 milyon euro kiralama bedeliyle transfer edilirken, Sacha Boey Bayern Münih’ten 500 bin euro karşılığında kiralandı. Can Armando Güner, Borussia Mönchengladbach U19 takımından 350 bin euro bonservisle alınırken, Yáser Asprilla Girona’dan kiralık olarak kadroya dahil edildi. Asprilla’nın yıllık kira bedelinin yaklaşık 1,2 milyon euro olduğu bildirildi.

PLANLAR UZUN VADELİ...

Kulüp tarafından yapılan planlama doğrultusunda transferlerin toplam maliyeti yaklaşık 9,35 milyon euro olarak kaydedildi. Bonservisle alınan oyuncuların satın alma ve sözleşme haklarının Galatasaray’da bulunması, kulübün kadro yapılanmasını uzun vadeli olarak şekillendirmesine imkân sağladı.

Ara transfer döneminde yapılan bu hamlelerle Galatasaray, sezonun ikinci yarısına genişleyen kadro yapısıyla girmeyi hedefliyor. Sarı Kırmızı Yönetim transfer stratejisi kapsamında, maliyet kontrolü ve kadroya doğrudan katkı sağlayacak oyuncular tercih etti.

RENATO NHAGA'DAN KAR ELDE ETMEK AMAÇLANIYOR

Portekiz'den transfer edilen orta saha oyuncusundan Galatasaray'ın amacı sahada katkı aldıktan sonra iyi bir bonservis bedeliyle oyuncuyu Avrupa'ya göndermek...

