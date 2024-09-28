Fenerbahçe taraftarı, stadyumun yanında toplandı! Ali Koç ve Acun Ilıcalı'yı istifaya davet ediyorlar...

Bir grup Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etmek için yürüyüş düzenledi. Stadyumun hemen yanında bulunan Yoğurtçu Parkı'nda toplanan kalabalık, istifa sloganları atarak tepkisini ortaya koydu.

TÜRKİYE'NİN BİRÇOK İLİNDEN GELEN VAR

Sarı lacivertlilerin önde gelen taraftar gruplarından biri olan Until The Grave (UTG), Kadıköy'de yer alan Yoğurtçu Parkı'nda toplandı. Türkiye'nin birçok ilinden gelen kişilerle birlikte protesto düzenleyen kalabalık, başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

"SİZE MUHTAÇ DEĞİLİZ"

Başkan Ali Koç ve asbaşkan Acun Ilıcalı'nın fotoğraflarının olduğu "Size muhtaç değiliz" fotoğrafları, stadyum çevresindeki duvarlara yapıştırıldı.