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Fenerbahçe taraftarı: Trabzon kümeye

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 25.10.2020 21:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor maçının son bölümünde ''Trabzon kümeye'' tezahüratları yaptı.

Fenerbahçe taraftarı: Trabzon kümeye

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederken, localarda da seyirciler maçı takip etti.

Maçın son bölümünde Fenerbahçe taraftarları, ezeli rakiplerini hedef aldı ve "Trabzon kümeye" tezahüratı yaptı.

Trabzonspor, 1997'den bu yana Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup edemiyor.

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