Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber

Euroleague dörtlü final bu sene Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapılacak. Fenerbahçe, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Mücadele 18 Mayıs Cuma günü TSİ 19.00’da oynanacak. Rus takımı CSKA Moskova ile İspanyol devi Real Madrid arasındaki basketbol maçı ise aynı gün Türkiye saatiyle 22.00’de oynanacak. 18-20 Mayıs tarihleri arasında Fenerbahçe Doğuş'un da şampiyonluk mücadelesi vereceği EuroLeague Final-Four maçları beIN Sports Haber'den şifresiz ve ücretsiz olarak ekranlara gelecek.

