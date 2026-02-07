SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Suudi Arabistan Premier Ligi

Fenerbahçe taraftarına "Oh be" dedirten performans! Youssef En-Nesyri Arabistan'da hayatının şokunu yaşadı

Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Al Nassr derbisinde 90 dakika sahada kalan Faslı golcü, rakip ceza sahasında topla buluşamadan ve şut çekemeden maçı tamamladı. İşte En-Nesyri'nin "yokları oynadığı" o gecenin detayları...

Fenerbahçe taraftarına "Oh be" dedirten performans! Youssef En-Nesyri Arabistan'da hayatının şokunu yaşadı
Emre Şen
Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al-Ittihad Jeddah
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'deki kariyerini noktalayıp Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ın yolunu tutan Youssef En-Nesyri, yeni formasıyla ilk sınavını zorlu Al Nassr deplasmanında verdi. Ancak Faslı yıldızın performansı, beklentilerin çok uzağında kaldı.

İLK MAÇINDA HÜSRANI YAŞADI

Fenerbahçe taraftarına "Oh be" dedirten performans! Youssef En-Nesyri Arabistan da hayatının şokunu yaşadı 1

Al-Awwal Park'ta oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan En-Nesyri, 90 dakika sahada kalmasına rağmen varlık gösteremedi. Al Nassr, karşılaşmayı 84. dakikada Mane (penaltı) ve 90+6. dakikada Angelo Gabriel'in golleriyle 2-0 kazandı.

İSTATİSTİKLERİ "SIFIR" ÇEKTİ!

Fenerbahçe taraftarına "Oh be" dedirten performans! Youssef En-Nesyri Arabistan da hayatının şokunu yaşadı 2

Maçın ardından en çok konuşulan konu, En-Nesyri'nin felaket istatistikleri oldu. Bir santrforun kâbusu sayılabilecek verilerle maçı bitiren oyuncu, sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

İşte En-Nesyri'nin şoke eden karnesi:

Şut: 0 (İsabet yok)

Ceza Sahasında Topla Buluşma: 0

Toplam Topla Buluşma: 26

Pas İsabeti: 6/9

Çalım Başarısı: 1/4

İkili Mücadele: 13 mücadelede sadece 4 kez ayakta kalabildi.

RONALDO TEPKİ GÖSTERDİ, OYNAMADI

Fenerbahçe taraftarına "Oh be" dedirten performans! Youssef En-Nesyri Arabistan da hayatının şokunu yaşadı 3

Öte yandan Al Nassr'da Cristiano Ronaldo krizi de devam ediyor. Suudi Pro Lig yönetimine tepkili olan Portekizli dünya yıldızı, bir önceki maçta olduğu gibi bu dev karşılaşmada da forma giymedi.

Bu sonuçla Al Nassr puanını 49'a yükseltirken, En-Nesyri'li Al Ittihad 34 puanda kalarak zirve yarışında ağır bir yara aldı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manchester 1 maç daha kazanırsa yeminini bozacak!Manchester 1 maç daha kazanırsa yeminini bozacak!
Juventus efsanesi bombayı patlattı! Victor Osimhen için Galatasaray taraftarını endişelendiren açıklamaJuventus efsanesi bombayı patlattı! Victor Osimhen için Galatasaray taraftarını endişelendiren açıklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan fenerbahçe Youssef En-Nesyri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Icardi imzayı atıyor! Galatasaray'dan yeni sözleşme teklifi

Icardi imzayı atıyor! Galatasaray'dan yeni sözleşme teklifi

Cem Uzan "Kadınım" diyerek aşka geldi! Yeni sevgilisi bakın kimmiş

Cem Uzan "Kadınım" diyerek aşka geldi! Yeni sevgilisi bakın kimmiş

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.