Fenerbahçe taraftarına "Oh be" dedirten performans! Youssef En-Nesyri Arabistan'da hayatının şokunu yaşadı

Fenerbahçe'deki kariyerini noktalayıp Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ın yolunu tutan Youssef En-Nesyri, yeni formasıyla ilk sınavını zorlu Al Nassr deplasmanında verdi. Ancak Faslı yıldızın performansı, beklentilerin çok uzağında kaldı.

İLK MAÇINDA HÜSRANI YAŞADI

Al-Awwal Park'ta oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan En-Nesyri, 90 dakika sahada kalmasına rağmen varlık gösteremedi. Al Nassr, karşılaşmayı 84. dakikada Mane (penaltı) ve 90+6. dakikada Angelo Gabriel'in golleriyle 2-0 kazandı.

İSTATİSTİKLERİ "SIFIR" ÇEKTİ!

Maçın ardından en çok konuşulan konu, En-Nesyri'nin felaket istatistikleri oldu. Bir santrforun kâbusu sayılabilecek verilerle maçı bitiren oyuncu, sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

İşte En-Nesyri'nin şoke eden karnesi:

Şut: 0 (İsabet yok)

Ceza Sahasında Topla Buluşma: 0

Toplam Topla Buluşma: 26

Pas İsabeti: 6/9

Çalım Başarısı: 1/4

İkili Mücadele: 13 mücadelede sadece 4 kez ayakta kalabildi.

RONALDO TEPKİ GÖSTERDİ, OYNAMADI

Öte yandan Al Nassr'da Cristiano Ronaldo krizi de devam ediyor. Suudi Pro Lig yönetimine tepkili olan Portekizli dünya yıldızı, bir önceki maçta olduğu gibi bu dev karşılaşmada da forma giymedi.

Bu sonuçla Al Nassr puanını 49'a yükseltirken, En-Nesyri'li Al Ittihad 34 puanda kalarak zirve yarışında ağır bir yara aldı.