Manchester United kazandı, yeminin bozulmasına 1 maç kaldı! 1.5 yıl sonra saçlarını kestirecek mi?

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Tottenham'ı mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Sahadan 3 puanla ayrılan Kırmızı Şeytanlar, ligde üst üste 4. galibiyetini alarak zirve yarışında "ben de varım" dedi. Ancak maç sonu gündem, skordan çok tribündeki ve sosyal medyadaki o ilginç bekleyişti.

1.5 YILLIK SAÇLAR KESİLECEK Mİ?

Yaklaşık 1.5 yıl önce Manchester United'ın kötü gidişatına tepki olarak bir yemin eden İngiliz taraftar, sosyal medyanın gündemine oturdu. O dönem, "United üst üste 5 lig maçı kazanana kadar saçlarımı kestirmeyeceğim" diyen taraftar, takımın istikrarsız performansı nedeniyle 18 aydır berber yüzü görmüyordu.

Tottenham galibiyetiyle seriyi 4 maça çıkaran Manchester United, bu taraftarın "özgürlüğüne" kavuşması için kritik virajı döndü.

TEK BİR MAÇ KALDI!

Saçları omuzlarını geçen ve tanınmaz hale gelen taraftarın 1.5 yıllık çilesinin bitmesi için tek bir engel kaldı. Manchester United, ligdeki bir sonraki maçını da kazanırsa galibiyet serisi 5 maça çıkacak ve o taraftar canlı yayında saçlarını kestirecek.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Tottenham maçının son düdüğüyle birlikte sosyal medyada binlerce kullanıcı, söz konusu taraftarın eski ve yeni fotoğraflarını paylaşarak, "Dayan, haftaya kurtuluyorsun", "United bu adam için oynamalı", "Berberler odası teyakkuzda" şeklinde esprili yorumlarda bulundu.