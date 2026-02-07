SPOR

Juventus efsanesi bombayı patlattı! Victor Osimhen için Galatasaray taraftarını endişelendiren açıklama

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Sarı-Kırmızılı taraftarları endişelendirecek açıklama Çizme'den geldi! Juventus'un unutulmaz golcüsü Fabrizio Ravanelli, eski kulübüne seslendi ve yaz transfer dönemi için hedefi gösterdi. Ravanelli, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için "Spalletti'nin sistemine cuk oturur" diyerek transfer ateşini yaktı.

Emre Şen
SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarından çıkmayan Victor Osimhen için İtalya'dan ses getiren bir çağrı geldi. Juventus'un efsanevi eski futbolcusu Fabrizio Ravanelli, Siyah-Beyazlı yönetime transfer rotasını çizdi.

"YAZIN İLK İŞ ONUN PEŞİNE DÜŞERDİM"

İtalyan basınına konuşan Ravanelli, Juventus'un hücum hattı için en doğru ismin Osimhen olduğunu savundu. Efsane isim, "Yaz aylarında Osimhen gibi bir oyuncunun peşine düşerdim. Juventus, Osimhen'i transfer etmeye çalışmalı" diyerek net bir mesaj verdi.

"SPALLETTI ONUN DİLİNDEN ANLIYOR"

Ravanelli'nin açıklamalarındaki Luciano Spalletti vurgusu ise dikkat çekti. Napoli'de Osimhen ile şampiyonluk yaşayan hocayı işaret eden Ravanelli, "Osimhen, Luciano Spalletti'nin oyun stiline çok uygun. Spalletti, onu iyi tanıyor ve en iyi şekilde nasıl kullanacağını biliyor. Osimhen, Juventus için mükemmel bir transfer olur" ifadelerini kullandı.

"O BİR MAKİNE"

Nijeryalı golcüye övgüler yağdıran Ravanelli, Osimhen'in teknik özelliklerini ise şu sözlerle anlattı: "Osimhen; hava toplarında çok etkili, inanılmaz hızlı ve bulduğu boşlukları iyi değerlendiriyor. Ayrıca sadece gol atmıyor, rakip savunmacılara baskı yaparak onları hataya zorluyor."

