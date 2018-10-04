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Kadıköy'de Ayew'e şok tepki!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.10.2018 20:40 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Spartak Trnava mücadelesinde Andre Ayew ıslıklandı. Ganalı yıldız topu her ayağına aldığında tribünlerden yoğun tepki aldı.

Kadıköy'de Ayew'e şok tepki!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında Sparta Trnava'yı ağırladı. İlk yarıda istenen futbolu sergileyemeyen Fenerbahçe'de taraftarlar Andre Ayew'e yoğun tepki gösterdi.

Ganalı yıldız Ayew, topu ayağına her aldığında Fenerbahçe taraftarları tarafından ıslıklandı.

İLK YARI SONUNDA DA BÜYÜK TEPKİ

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava ile oynadığı mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar ilk yarının son düdüğünün ardından soyunma odasına giden takımlarını ıslıklı protesto etti.

Taraftarlar ayrıca, Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe-Spartak Trnava andre ayew

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Takım
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
iste febe taraftarindan beklenen. soyunma odasina berabere giden takimini isliklamak.
La Ayew n'apsın!? Sezon başından beri 3-5 gol attınız,onu da Ayew attı zaten!:)
Takımın 11inde türk yok bu ne yaa yerli ve milli olduk ülkece
ayıp kardeşim yaa.Bu adam bu işi beceriyor yada beceremiyor.Neden adamın gururu ile oynuyorsunuz.Seç kendine bi lider ki vardır muhakkak gitsin başkanın kapısını çalsın Ersun Yanalı görmek istiyor taraftar başkan desin.Ayıp
febe taraftarından sanane bebe...
ANLAM VEREMİYORUM VERMEKTE İSTEMİYORUM TAKIMIN HER MAÇINDA ÖLESİYE MÜCADELE EDEN TEK FUTBOLCU AYEV TARAFTARIN DERDİ NEYSE ANLAMADIM NE SEBEPTEN PROTOSTO EDİYORSUNUZ AYIP AYIP HİÇ YAKIŞTIRAMADIM AYEVE SAYGISIZLIK YAPILMIŞ
taraftar haklı .!
Senin ne isin var burda,hadi ufak ufak uza ..
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