Kadıköy'de Ayew'e şok tepki!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında Sparta Trnava'yı ağırladı. İlk yarıda istenen futbolu sergileyemeyen Fenerbahçe'de taraftarlar Andre Ayew'e yoğun tepki gösterdi.
Ganalı yıldız Ayew, topu ayağına her aldığında Fenerbahçe taraftarları tarafından ıslıklandı.
İLK YARI SONUNDA DA BÜYÜK TEPKİ
Fenerbahçe'nin Spartak Trnava ile oynadığı mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar ilk yarının son düdüğünün ardından soyunma odasına giden takımlarını ıslıklı protesto etti.
Taraftarlar ayrıca, Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu.
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