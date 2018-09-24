Kadıköy'de derbi sonrası Cocu isyanı!

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmasının ardından sarı-lacivertli tribünlerde Ersun Yanal sesleri yükseldi.
Okul açık tribününden başlayan tezahüratlara daha sonra tüm stat eşlik ederken sarı-lacivertli taraftarlar Phillip Cocu’ya tepkilerini gösterdi. Fenerbahçe 2014 yılında Ersun Yanal liderliğinde son şampiyonluğunu yaşamıştı.
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