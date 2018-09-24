SPOR

Kadıköy'de derbi sonrası Cocu isyanı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.09.2018 23:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a çağrı... Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 1-1 sona ermesinin ardından tribünlerden Ersun Yanal sesleri yükseldi.

Kadıköy'de derbi sonrası Cocu isyanı!

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmasının ardından sarı-lacivertli tribünlerde Ersun Yanal sesleri yükseldi.

Okul açık tribününden başlayan tezahüratlara daha sonra tüm stat eşlik ederken sarı-lacivertli taraftarlar Phillip Cocu’ya tepkilerini gösterdi. Fenerbahçe 2014 yılında Ersun Yanal liderliğinde son şampiyonluğunu yaşamıştı.


PARTNER80'li yıllarda gazeteden almıştı... Uçağı satışa çıkardı80'li yıllarda gazeteden almıştı... Uçağı satışa çıkardı
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Aatif Chahechouhe, oyundan çıkarken ıslıklandı!Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Aatif Chahechouhe, oyundan çıkarken ıslıklandı!
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli taraftarlardan koreografiFenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli taraftarlardan koreografi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ersun yanal Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Kadıköy'de nefes kesen derbi!

Kadıköy'de nefes kesen derbi!

Ozan Tufan Fenerbahçe - Beşiktaş U21 maçında ortaya çıktı

Ozan Tufan Fenerbahçe - Beşiktaş U21 maçında ortaya çıktı

Fatih Terim'den taraftara küfür iddiası! PFDK'dan ceza alacak mı?

Fatih Terim'den taraftara küfür iddiası! PFDK'dan ceza alacak mı?

Beşiktaş'ta şok gelişme! Yıldız isim derbide yok

Beşiktaş'ta şok gelişme! Yıldız isim derbide yok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Kadıköy'de derbi sonrası Cocu isyanı!

Kadıköy'de derbi sonrası Cocu isyanı!

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Aatif Chahechouhe, oyundan çıkarken ıslıklandı!

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Aatif Chahechouhe, oyundan çıkarken ıslıklandı!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli taraftarlardan koreografi

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli taraftarlardan koreografi

Fenerbahçe taraftarı Beşiktaşlı oyuncular ve Şenol Güneş'e küfürle tepki gösterdi!

Fenerbahçe taraftarı Beşiktaşlı oyuncular ve Şenol Güneş'e küfürle tepki gösterdi!

Volkan Demirel'den derbi öncesi itiraf!

Volkan Demirel'den derbi öncesi itiraf!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.