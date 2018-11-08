Fatih Terim'e şok küfür!

Fenerbahçeli taraftarlar, Anderlecht maçının ilk devresinin son dakikalarında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e küfürlü tezahürat yaptı.

Fenerbahçe taraftarlarının stadyumdaki büyük kısmı bu tezahürata katılım gösterdi. Küfürlü tezahüratlar 3-4 dakika boyunca aralıksız olarak devam etti. Taraftarlar maçın bazı bölümlerinde Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a da küfürlü tezahüratlar yapıldı.

Atılan her golden sonra da taraftarlar Galatasaray aleyhine bağırdı.

STAT BÜYÜK ÖLÇÜDE DOLDU

Fenerbahçe ile Anderlecht arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta tribünler büyük ölçüde doldu. Sarı lacivertli taraftarlar, takımlarının Anderlecht ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçına ilgi gösterdi.

