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Fatih Terim'e şok küfür!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.11.2018 20:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4 karşılaşmasında Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht ile karşı karşıya gelirken sarı-lacivertli taraftarlar Fatih Terim ve Hasan Şaş aleyhine tezahüratta bulundu.

Fatih Terim'e şok küfür!

Fenerbahçeli taraftarlar, Anderlecht maçının ilk devresinin son dakikalarında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e küfürlü tezahürat yaptı.

Fenerbahçe taraftarlarının stadyumdaki büyük kısmı bu tezahürata katılım gösterdi. Küfürlü tezahüratlar 3-4 dakika boyunca aralıksız olarak devam etti. Taraftarlar maçın bazı bölümlerinde Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a da küfürlü tezahüratlar yapıldı.

Atılan her golden sonra da taraftarlar Galatasaray aleyhine bağırdı.

STAT BÜYÜK ÖLÇÜDE DOLDU

Fenerbahçe ile Anderlecht arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta tribünler büyük ölçüde doldu. Sarı lacivertli taraftarlar, takımlarının Anderlecht ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçına ilgi gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe taraftar fatih terim

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
fb bu sene kümeye düşecek. Ülke futbolu şikecilerden kurtulacak
Şikeci Fb liler
şikecilere ceza yok ahlaksız şikeci kulup taraftarı yapar terim bunlara kupa aldı kaydı ya saraçoglunda hala yanıyor bir yerleri hı hı
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