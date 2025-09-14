SPOR

Fenerbahçe taraftarından Galatasaray'a olay gönderme! Ederson için tezahürat yaptılar...

Süper Lig’de gecenin maçı Kadıköy’de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanırken, maç öncesi sarı lacivertli taraftarlar Galatasaray’ın transferi için uzun zaman harcadığı Ederson için tezahüratta bulundu. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe taraftarından Galatasaray'a olay gönderme! Ederson için tezahürat yaptılar...
Fenerbahçe evinde Trabzonspor ile gecenin maçında karşı karşıya gelirken, ev sahibi takımın taraftarları maç öncesi ısınmaya çıkan futbolculara destek oldu. Öte yandan sahaya çıkan Ederson’a tezahüratlarda bulunan taraftarlar Galatasaray’a gönderme yaptı.

OLAY GÖNDERME!

Fenerbahçe taraftarından Galatasaray a olay gönderme! Ederson için tezahürat yaptılar... 1

Fenerbahçe taraftarlarından Galatasaray taraftarlarına gönderme geldi. Taraftarlar “Taraftar çıldırdı, Ederson’u istiyor!” tezahüratında bulundu. Bu anlar sosyal medyada çokça paylaşıldı.

GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe taraftarından Galatasaray a olay gönderme! Ederson için tezahürat yaptılar... 2

Galatasaray’da Muslera’nın ardından uzun bir süre kaleci transferi için çalışmalar devam etmiş ve gündeme Manchester City’den Ederson gelmişti. Transferi için büyük uğraş veren sarı kırmızılı yönetim Fenerbahçe’nin araya girmesiyle oyuncuya formayı giydirememişti.

transfer Trabzonspor fenerbahçe galatasaray Ederson
