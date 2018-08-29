Fenerbahçe taraftarından sosyal medyada Ali Koç'a büyük destek!

Fenerbahçe'de yeni transferler Michael Frey ve Diego Reyes'in imza töreni düzenlendi. Törende başkan Ali Koç'un son derece düşünceli ve sıkıntılı hali dikkat çekti.
İmza törenini arka sıralarda ayakta takip eden Ali Koç, törenin ardından kimseyle konuşmadan salondan ayrılmıştı.
Düşünceli haliyle imza töreninde dikkat çeken Ali Koç'a Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medya üzerinden büyük destek gösterdiler.
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