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Fenerbahçe taraftarının gözü kulağı bu haberdeydi, Atletico Madrid Çağlar Söyüncü'yü resmen açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.01.2024 18:24 | Son Güncelleme:
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Transferde yaptığı hamlelerle adından söz ettiren Fenerbahçe son olarak milli yıldız Çağlar Söyüncü'yü listesine alırken, İspanyol ekibi Atletico Madrid beklenmedik bir hamlede bulundu. İşte detaylar...

Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bonucci ve Krunic transferleriyle taraftarının yüzünü güldürürken Atletico Madrid'de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü'yü de listesine almıştı.

Sarı-Lacivertliler, Çağlar Söyüncü’ye imza attırma konusunda önemli aşama kat ederken, tecrübeli oyuncunun da kulübüne ısrarla Fenerbahçe'de oynamak istediği iddia edilmişti.

'ANLAŞMAK ÜZERE' DENİLMİŞTİ

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Çağlar Söyüncü, kulübünden yıllık 3 milyon euro kazanırken Fenerbahçe de yarım sezon için Çağlar'la 1.5 milyon euroya anlaşmak üzere olduğu haberleri gündemde yer alırken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

9 MAÇA ÇIKTI

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Milli futbolcu, sezon başında Atletico Madrid’e Leicester’dan bedelsiz olarak transfer olmuştu. Ancak burada fazla süre alamayan Çağlar Söyüncü, 9 resmi maçta 212 dakika süre alabildi.

SIMEONE'DEN BEKLENMEDİK KARAR

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Tüm bunlar yaşanırken, Kral Kupası'nda ezeli rakibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek olan Atletico Madrid'in karşılaşma öncesi kamp kadrosu açıklandı. Arjantinli Teknik Direktör Deigo Simeone kadroda Çağlar Söyüncü'ye de yer verdi.

Söyüncü'nün kadroda yer alması Sarı-Lacivertli taraftarları oldukça üzdü.

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