Fenerbahçe taraftarının gözü kulağı bu haberdeydi, Atletico Madrid Çağlar Söyüncü'yü resmen açıkladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bonucci ve Krunic transferleriyle taraftarının yüzünü güldürürken Atletico Madrid'de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü'yü de listesine almıştı.

Sarı-Lacivertliler, Çağlar Söyüncü’ye imza attırma konusunda önemli aşama kat ederken, tecrübeli oyuncunun da kulübüne ısrarla Fenerbahçe'de oynamak istediği iddia edilmişti.

'ANLAŞMAK ÜZERE' DENİLMİŞTİ

Çağlar Söyüncü, kulübünden yıllık 3 milyon euro kazanırken Fenerbahçe de yarım sezon için Çağlar'la 1.5 milyon euroya anlaşmak üzere olduğu haberleri gündemde yer alırken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

9 MAÇA ÇIKTI

Milli futbolcu, sezon başında Atletico Madrid’e Leicester’dan bedelsiz olarak transfer olmuştu. Ancak burada fazla süre alamayan Çağlar Söyüncü, 9 resmi maçta 212 dakika süre alabildi.

SIMEONE'DEN BEKLENMEDİK KARAR

Tüm bunlar yaşanırken, Kral Kupası'nda ezeli rakibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek olan Atletico Madrid'in karşılaşma öncesi kamp kadrosu açıklandı. Arjantinli Teknik Direktör Deigo Simeone kadroda Çağlar Söyüncü'ye de yer verdi.

Söyüncü'nün kadroda yer alması Sarı-Lacivertli taraftarları oldukça üzdü.







