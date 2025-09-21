Fenerbahçe taraftarları Kasımpaşa deplasmanında başkanlık sonucunu öğrendi! Sadettin Saran'a bestelerle hoş geldin dendi...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe bugün hem başkanlık seçimine hem de Kasımpaşa maçına odaklandı. Maçın henüz başlarında yeni transfer Asensio’nun golüyle öne geçen sarı lacivertlilerde taraftarlar gözünü başkanlık seçimine çevirdi. Sonuçlar geldiği anda ise deplasman tribünündeki bestenin sözleri değişmeye başladı…

Sadettin Saran’ın seçimi kazanmasının ardından Kasımpaşa deplasmanındaki Fenerbahçe tribünleri:



“Oley, oley, Sadettin Saran! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran!”pic.twitter.com/UeeLV2PhLb — Mynet (@mynet) September 21, 2025

OLAY SESLERİ DUYULDU!

İLK DAKİKADAN İTİBAREN TAKIMLARINA DESTEK OLUYORLAR

Fenerbahçe’nin Benfica’dan yeni transferi Kerem Aktürkoğlu’nun asisti ve Asensio’nun attığı golle erken bir dakikada öne geçen sarı lacivertliler ilk yarıyı da önde kapattı. Sarı lacivertli taraftarlar ilk yarının neredeyse tamamında takımlarına destek olarak 12.adam olmayı başardılar.