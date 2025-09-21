SPOR

Fenerbahçe taraftarları Kasımpaşa deplasmanında başkanlık sonucunu öğrendi! Sadettin Saran'a bestelerle hoş geldin dendi...

Fenerbahçe Süper Lig’de Kasımpaşa deplasmanına konuk olurken, sarı lacivertliler maçın başında bulduğu golle öne geçti. Sarı lacivertlilerde başkanlık seçimini Sadettin Saran’ın kazandığı duyulduğunda deplasman tribünü besteye başladı.

Burak Kavuncu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe bugün hem başkanlık seçimine hem de Kasımpaşa maçına odaklandı. Maçın henüz başlarında yeni transfer Asensio’nun golüyle öne geçen sarı lacivertlilerde taraftarlar gözünü başkanlık seçimine çevirdi. Sonuçlar geldiği anda ise deplasman tribünündeki bestenin sözleri değişmeye başladı…

OLAY SESLERİ DUYULDU!

Fenerbahçe taraftarları Kasımpaşa deplasmanında başkanlık sonucunu öğrendi! Sadettin Saran a bestelerle hoş geldin dendi... 1

Sadettin Saran’ın seçimi kazanmasının ardından Kasımpaşa deplasmanındaki Fenerbahçe tribünleri: “Oley, oley, Sadettin Saran! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran!

İLK DAKİKADAN İTİBAREN TAKIMLARINA DESTEK OLUYORLAR

Fenerbahçe taraftarları Kasımpaşa deplasmanında başkanlık sonucunu öğrendi! Sadettin Saran a bestelerle hoş geldin dendi... 2

Fenerbahçe’nin Benfica’dan yeni transferi Kerem Aktürkoğlu’nun asisti ve Asensio’nun attığı golle erken bir dakikada öne geçen sarı lacivertliler ilk yarıyı da önde kapattı. Sarı lacivertli taraftarlar ilk yarının neredeyse tamamında takımlarına destek olarak 12.adam olmayı başardılar.

