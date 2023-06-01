'Fenerbahçe Teco Karacabey Belediyospor kulübünün %50'sini aldı' iddiaları sonrası Başkan Sarp Yalçınkaya'dan açıklama geldi!

TFF 2. Lig'de mücadele eden Teco Karacabey Belediyespor son günlerde ilginç bir iddia ile gündemde. Fenerbahçe'nin, Bursa ekibinin hisselerinin %50'sini alacağı söylentileri konuşulurken, kulüp başkanı Sarp Yalçınkaya konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Ajansspor'a konuşan Sarp Yalçınkaya yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin kulübün %50 hisselerini aldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR"

Fenerbahçe ile görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Yalçınkaya, "Fenerbahçe kulübü ile aramızda çeşitli konularda iş birliği görüşmeleri devam ediyor, edecektir de" dedi.

"KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİLDİR"

Yalçınkaya sözlerine şöyle devam etti "Şu aşamada çıkan bazı haberlere açıklık getirmek gerekirse, Fenerbahçe’nin Teco Karacabey Belediyespor’un %50’sini aldığı ve pilot takım haberleri kesinlikle doğru değildir."

