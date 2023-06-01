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'Fenerbahçe Teco Karacabey Belediyospor kulübünün %50'sini aldı' iddiaları sonrası Başkan Sarp Yalçınkaya'dan açıklama geldi!

01.06.2023 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde gündemde olan 'Fenerbahçe Teco Karacabey Belediyospor kulübünün %50'sini aldı' iddialarına Bursa ekibinin başkanı Sarp Yalçınkaya'dan açıklama geldi.

'Fenerbahçe Teco Karacabey Belediyospor kulübünün %50'sini aldı' iddiaları sonrası Başkan Sarp Yalçınkaya'dan açıklama geldi!

TFF 2. Lig'de mücadele eden Teco Karacabey Belediyespor son günlerde ilginç bir iddia ile gündemde. Fenerbahçe'nin, Bursa ekibinin hisselerinin %50'sini alacağı söylentileri konuşulurken, kulüp başkanı Sarp Yalçınkaya konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Ajansspor'a konuşan Sarp Yalçınkaya yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin kulübün %50 hisselerini aldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR"

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Fenerbahçe ile görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Yalçınkaya, "Fenerbahçe kulübü ile aramızda çeşitli konularda iş birliği görüşmeleri devam ediyor, edecektir de" dedi.

"KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİLDİR"

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Yalçınkaya sözlerine şöyle devam etti "Şu aşamada çıkan bazı haberlere açıklık getirmek gerekirse, Fenerbahçe’nin Teco Karacabey Belediyespor’un %50’sini aldığı ve pilot takım haberleri kesinlikle doğru değildir."

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