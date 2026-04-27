Fenerbahçe Tedesco ve Devin Özek ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Derbi mağlubiyeti Fenerbahçe'de fatura kesildi! Teknik direktör Domenico Tedesco ve idari yapılanmanın kilit ismi Devin Özek ile yollarını ayırdı.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynamaya devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim teknik direktör Tedesco ve Sportif direktör Devin Özek ile yollarını ayırdı.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI!

Fenerbahçe SK: "Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.

Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.

Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."

İŞTE İTALYAN HOCANIN FENERBAHÇE KARİYERİ!

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası başlayan kriz, teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların resmen ayrılmasıyla sonuçlandı. Sarı-lacivertli kulübün başında çıktığı 45 resmi müsabakada 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik bir performans sergileyen İtalyan teknik adam, şampiyonluk yarışında puan farkının açılması ve derbi mağlubiyeti sonrası eleştirilerin odağı haline gelmişti.

%57'lik galibiyet oranına rağmen sezonun kritik virajında beklentilerin uzağında kalan Tedesco dönemi resmen sona ererken, camia şimdi bu istatistiklerin ardından dümene geçecek yeni ismi merakla beklemeye başladı.

ZEKİ MURAT GÖLE DEVAM EDECEK!

Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle, sezon sonuna kadar takımın başında olacak.

ZEMAN'DAN SONRA TEDESCO GELDİ...

Domenico Tedesco, Fenerbahçe tarihinde Zdenek Zeman'ın (1999/2000) ardından Süper Lig sezonu başladıktan sonra takımın başına geçip o sezonu tamamlayamadan görevinden ayrılan ikinci yabancı teknik direktör oldu.

