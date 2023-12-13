Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal Spartak Trnava maçı öncesi Becao'nun dönüş tarihini açıkladı!

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Beşiktaş’ı deplasmanda mağlup ederek Trendyol Süper Lig’de liderliğini sürdüren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu’nun son haftasında yarın Ülker Stadı’nda Spartak Trnava ile karşılaşacak. Grubun diğer kritik maçı ise Ludogorets ile Nordsjaelland arasında oynanacak.

"Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal ve İrfan Can Kahveci, Konferans Ligi'nde oynanacak Spartak Trnava maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Yarın kendi seyircimizin önünde 3 puan alıp gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Yarın elimiz güçlü, kadromuz bayağı geniş. Son 2 lig maçında da Nordsjaelland maçındaki ağır skordan sonra iyi toparlandık, iyi reaksiyon verdik."

"ROTASYON OLACAK MI?"

"Bugün 1-2 oyuncumun durumuna bakıp karar vereceğim. Kazandığımız takdirde her türlü çıkıyoruz. Farklı kazanıp yarınki maçın durumuna göre lider çıkma durumumuz var. Bugün oyuncularımla konuşacağız bunları."

"SAKATLIK AÇIKLAMASI"

"Serdar Aziz takımla çalışıyor doğru ama henüz hazır değil. 6 haftadır idman yapmıyor. Maç ritmini yakalaması gerekiyor, bakalım göreceğiz. Halil Umut Meler ve hakem camiasına geçmiş olsun diliyorum, bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını diliyorum. Liglerin ertelenmesi ile ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Açıklamayı kulübümüz yapacaktır."

BECAO'NUN DÖNÜŞ TARİHİ

"Bir kendi evimizde oynayacakken şimdi deplasmana gideceğiz ligde ama TFF'nin aldığı karara yapabileceğimiz bir şey yok. Bu kulübümüzü ilgilendiren bir durum. Becao'nun Ocak ayının ortalarına doğru takımla antrenmanlara başlamasını bekliyorum. Kesin değil ama benim öngörüm bu yönde."





