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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Corinthians'ın teklifini reddetti! Yönetim şaştı kaldı

03.05.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un ismi birçok kulüple anılmaya devam ederken tecrübeli teknik adam Brezilya'dan gelen teklifi reddetti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Corinthians'ın teklifini reddetti! Yönetim şaştı kaldı

Süper Lig'de sezonun sonuna adım adım yaklaşılırken zirvenin en yakın takipçisi Fenerbahçe'de de hareketli günler yaşanıyor. Yeni sezon transfer çalışmaları için kolları sıvayan Sarı-Lacivertliler'de sezon sonunda teknik direktör Jorge Jesus ile olan sözleşmede sona eriyor. Portekizli çalıştırıcı için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken, ismi sıklıkla Brezilya Milli Takımı için anılan kurt hoca için son olarak Corinthians devreye girdi.

TEKLİFİ REDDETTİ

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Jorge Jesus ile temas kuran ve kendisiyle görüşme talebinde bulunan Brezilya ekibi Corinthians'ın teklifine Jesus'tan yanıt geldi. Buna göre, Jorge Jesus Brezilya ekibinin teklifini reddederken, "Bunu daha önce de defalarca söyledim. Fenerbahçe ile sözleşmem mayıs ayında bitiyor. Burada iki kupa kazanacağım. Takımım iki kulvarda da çok iddialı. Böyle bir ortamda hedefe kilitlenmişken ne görüşme yaparım ne de takımı bırakıp bir yere gidebilirim" ifadelerini kullandı.

HEDEF ÇİFTE KUPA

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Süper Lig'de lider Galatasaray puan farkı 3'e inen ve Türkiye Kupası'nda yarı finalde olan Jesus, çifte şampiyonluğa inanıyor.

"BAŞKAN KALIRSA KALIRIM"

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Tecrübeli çalıştırıcı, daha önce geleceği ile ilgili yaptığı açıklamada ise gelecek sezon için başkan Ali Koç'un yönetimde kalması halinde göreve devam edeceğini belirtmişti ve "Her zaman olduğu gibi kararımı son gün veriyorum. Başkanımız kalırsa senaryo farklı olur. Başkanımız olmazsa seneye burada olmam." ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Yüksek Divan Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nda konuşan Ali Koç ise, "Ne olur bir başkan bulun. Bulduğunuz an genel kurula gidelim. Kapı kapı dolaşıp başkan aradığınızı biliyorum." sözleriyle sitem etmişti.

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