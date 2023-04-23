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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Galatasaray kehaneti! 'Son haftalar daha stresli olacak ve göreceğiz!'

23.04.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de son viraja girildi ve bitime kısa bir süre kala şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. 63 puanla 2. sırada yer alan ve son dakika galibiyetleriyle zirve iddiasını koruyan Fenerbahçe, 31. haftada oynayacağı İstanbulspor maçına hazırlanıyor. Başakşehir maçından 2-1'lik skorla galip ayrılan sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, oyuncularıyla özel bir toplantı yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Galatasaray kehaneti! 'Son haftalar daha stresli olacak ve göreceğiz!'

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına çıkmıştı. Karşılaşmanın 30. dakikasında 1-0 geriye düşen sarı - lacivertliler, 88. ve 90+3. dakikalarda Joao Pedro'nun attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılan taraf olmuştu. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, 2. gol sonrası büyük bir sevinç yaşamıştı.

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Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

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Hemen hemen her konuşmasında şampiyonluğa inandığını dile getiren Jorge Jesus, kritik maç öncesinde oyuncularıyla özel bir toplantı gerçekleştirdi.

"GALATASARAY PUANLAR BIRAKACAK"

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Lider Galatasaray'ın puan kaybedeceğini dile getiren Jesus, "Son haftalar daha stresli olacak. Galatasaray puanlar bırakacak. Biz de bu hataları değerlendireceğiz." dedi.

"ŞAMPİYONLUĞU KAZANACAĞIZ"

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Deneyimli hoca, "Bu haftaya kadar asla pes etmedik. Taraftarımıza kanıtladık, sizlere güveniyorum. Sonuna kadar savaşarak şampiyonluğu kazanacağız" ifadelerini kullandı. (Sabah)

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