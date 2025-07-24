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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’dan bomba açıklamalar… ‘‘Fenerbahçe bir Avrupa Ligi takımıdır ’’ sözleri sonrası ortalık karıştı!

Sezon öncesi hazırlık maçları ve çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, İspanyol basınından ElDesmarque’ye hazırlık süreci ve Avrupa kupaları hakkında açıklamalarda bulundu. Mourinho’nun, "Şampiyonlar Ligi'ne gidersek finansal açıdan harika olur ama sportif açıdan Fenerbahçe bir UEFA Avrupa Ligi takımıdır." açıklaması gündem oldu.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’dan bomba açıklamalar… ‘‘Fenerbahçe bir Avrupa Ligi takımıdır ’’ sözleri sonrası ortalık karıştı!
Burak Kavuncu

Hazırlık kampını Portekiz’de sürdüren Fenerbahçe Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup ederken, teknik direktör Jose Mourinho maçın ardından İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. ElDesmarque’ye konuşan Portekizli çalıştırıcı takımının Portekiz kampından ve Avrupa kupası mücadelesi ile alakalı verdiği yanıtlarla gündem oldu. İşte Jose Mourinho’nun açıklamaları…

‘‘FARKLI SİLAHLARIMIZ VE GÜCÜMÜZ VAR’’

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’dan bomba açıklamalar… ‘‘Fenerbahçe bir Avrupa Ligi takımıdır ’’ sözleri sonrası ortalık karıştı! 1

Jose Mourinho, “Artık sonuçlar bizim için önemli. Önemli olan takımın büyümesi ve yeni oyuncuların entegre olması. Elbette farklı silahlarımız ve gücümüz var. Bu bir bütçe meselesi, yine de deneyeceğiz. Şimdi Şampiyonlar Ligi var.” İfadelerinde bulundu.

‘‘FENERBAHÇE BİR AVRUPA LİGİ TAKIMIDIR!’’

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’dan bomba açıklamalar… ‘‘Fenerbahçe bir Avrupa Ligi takımıdır ’’ sözleri sonrası ortalık karıştı! 2

Şampiyonlar Ligi’nde oynamanın zorlukları ve oraya katılmanın faydasından bahseden Mourinho, sözlerine şu şekilde devam etti…

“İki farklı dünya... Gerçekçi olmalıyız. Şampiyonlar Ligi’ne gidersek finansal açıdan harika olur. Ancak sportif açıdan şu an için Fenerbahçe bir Avrupa Ligi takımıdır.”

‘‘PEREZ ÇOK FAZLA HATA YAPMAZ’’

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’dan bomba açıklamalar… ‘‘Fenerbahçe bir Avrupa Ligi takımıdır ’’ sözleri sonrası ortalık karıştı! 3

Real Madrid’de Başkan Florentino Perez’in Ancelotti’den boşalan teknik adamlık koltuğuna Xabi Alonso’yu tercih etmesi hakkında konuşan Portekizli teknik adam şu ifadeleri kullandı…

Jose Mourinho, ‘‘Başkan Florentino Perez'in kariyeri boyunca ve Real Madrid'i yönetirken çok fazla hata yaptığını düşünmüyorum. İster oyuncularla ister teknik direktörlerle olsun’’ dedi.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’dan bomba açıklamalar… ‘‘Fenerbahçe bir Avrupa Ligi takımıdır ’’ sözleri sonrası ortalık karıştı! 4

Fenerbahçe taraftarları Jose Mourınho’nun röportajı sonrası sosyal medyayı yorum yağmuruna tuttu. Kimi taraftarlar hocanın geciken transferlerin ardından yönetime gönderme yaptığını söylese de ağırlıklı olarak Mourinho’ya eleştiriler vardı.

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José Mourinho fenerbahçe
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