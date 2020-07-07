Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları

Ali Koç başkanlığında geçen süreçte futbolda istediği başarılara ulaşamayan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde en büyük soru işareti teknik direktörün kim olacağı. Ersun Yanal'ın görevden ayrılmasının ardından tartışılmaya başlayan konuda sezonun geri kalanı için göreve Tahir Karapınar getirildi ancak Karapınar yeni sezon öncesi takımda Futbol Akademi Altyapı Koordinatörü görevine başlayacak. Geçtiğimiz günlerde Habertürk TV'de Türkiye'nin Nabzı Özel programına katılan Ali Koç'un teknik direktör konusunda yaptığı açıklama dikkat çekti. Fenerbahçe Başkanı Koç, yeni sezonda takımı çalıştıracak isimle anlaştıklarını ifade etti ancak bir isim vermedi. Bu açıklama sonrasında futbolseverler, "Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. İşte Ali Koç'un açıklamasının ardından Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları... Fenerbahçe teknik direktörü adayları Erol Bulut Fenerbahçe teknik direktörlüğü için en ciddi iki isimden biri olarak görülen Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktörlük yapıyor. Futbola Eintracht Frankfurt'ta başlayan Bulut, 1995 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 1999 yılına kadar takımda kalan Bulut, Fenerbahçe sonrasında yeniden Frankfurt, Trabzonspor, Adanaspor, Panionios, Bursaspor, 1860 München, Olympiakos, Metalurg Donetsk, OFI Crete ve Veria gibi takımların formalarını giydi. Savunma pozisyonunda oynayan Erol Bulut, özellikle Yunanistan'da gösterdiği performansla dikkat çekti.

Futbolu bıraktıktan sonra Kartalspor, Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve Başakşehir'de yardımcı antrenör olarak görev yapan Bulut, ilk teknik direktörlük deneyimini 2017'de Yeni Malatyaspor'un başına geçerek yaşadı. 2018-19 sezonu sonuna kadar Malatya ekibini çalıştıran Bulut, burada başarılı oldu ve takımın UEFA Avrupa Ligi'ne gitmesini sağladı. Bu sezon başında ise Alanyaspor'da göreve başlayan Bulut, burada takımına oynattığı futbolla da futbolseverlerin beğenisini kazandı. Nenad Bjelica Fenerbahçe için yabancı teknik direktörler arasında ilk sırayı Bjelica alıyor. Futbolculuk döneminde Osijek, Albacete, Real Betis, Las Palmas, Kaiserslautern, Admira Wacker ve Karnten takımlarının formasını giyen Nenad Bjelica, teknik direktörlüğe adımını da Karnten'de attı. Burada bir sezon çalışan Bjelica, daha sonra Lustenau, WAC St. Andra, Austria Wien, Spezia, Lech Poznan ve Dinamo Zagreb takımlarını çalıştırdı. Bjelica, özellikle Austria Wien, Lech Poznan ve Dinamo Zagreb dönemi performansıyla adını duyurdu. Şu anda boşta olan Bjelica, genç oyunculara önem vermesi ve hücum futbolu oynatmasıyla biliniyor.

Okan Burak Futbolculuk döneminde önemli başarılara imza atan ve adı Galatasaray ile özdeşleşen Okan Buruk, yerli teknik direktör alternatifleri arasında öne çıkıyor. Futbolculuğu döneminde Galatasaray, Inter, Beşiktaş ve Başakşehir formalarını giyen Buruk, 2011-13 yıllarında Milli Takımlar'da görev aldıktan sonra 2013-14 sezonunda Elazığspor'da ilk kulüp teknik direktörlüğü görevini üstlendi. Burada başarılı bir grafik sergileyen Buruk, daha sonra ise Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor'da görev yaptı. Bu sezon başında Abdullah Avcı'nın görevden ayrılmasının ardından Başakşehir'in başına getirildi. Bu sezon şampiyonluğun en büyük favorilerinden olan Başakşehir, sezon boyunca hem ligde hem de Avrupa maçlarında gösterdiği performansla takdir toplarken, Okan Buruk da teknik direktör olarak büyük takımlarla anılmaya başlandı. Buruk'un ismi Fenerbahçe ile anılırken Sarı-Lacivertli taraftarlar bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Okan Buruk'un Galatasaray üyesi ve sembollerinden olmasından ötürü bir kısım taraftar Buruk'un Fenerbahçe'nin başına geçmesini istemiyor.