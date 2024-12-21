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Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho İstanbul'dan ayrılıyor! İşte sebebi...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.12.2024 11:22
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Süper Lig'de son oynadığı Eyüpspor karşılaşmasında beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho ameliyat olmak için İstanbul'dan ayrılıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho İstanbul'dan ayrılıyor! İşte sebebi...

Fenerbahçe'de son haftalarda eleştirilerin hedefinde olan teknik direktör Jose Mourinho, bugün İstanbul'dan ayrılacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertli takımın teknik patronu Jose Mourinho yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle yurtdışında ameliyat olmak için bugün İstanbul'dan ayrılacak.

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mourinhobastop

Portekizli teknik adam takıma 1 hafta izin verdi. Yabancı futbolcuların bir kısmı İstanbul'dan ayrıldı. Fenerbahçe iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

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son dakika fenerbahçe mourinho
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