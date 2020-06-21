SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar: Takımın üstünde ölü toprağı var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar: Takımın üstünde ölü toprağı var

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.06.2020 21:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar, Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar: Takımın üstünde ölü toprağı var

Şu anda yapabilecek bir şey olmadığını kaydeden Tahir Karapınar, "İlk yarı iyi oynadık, 3-4 tane kaçırdığımız pozisyon var, bunları atmalıydık. 2. yarı hücumdayken kaptırdığımız bir top var, oradan gol yedik. Bütün hafta konuştuk ama bu bireysel hatalar bizi etkiliyor. Mağlup olduk, taraftarlardan özür diliyoruz ama şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. Kendimizi affettirmeye çalışacağız." dedi.

"ASLINDA ÇOK KÖTÜ OYNAMADIK"

Takımı bir türlü ateşleyemediklerini kaydeden teknik adam, "Şanssızlık da var. 2. devre Mehmet'in pozisyonu var, Ozan vurdu, direkten döndü. Birkaç tane daha pozisyonumuz var. Bunları atsak farklı konuşurduk. Olmuyor, bir şekilde bir ölü toprağı var takımın üzerinde. Aslında çok kötü oynamadık ama yaratıcılık konusunda, oyuncu rotasyonu konusunda sıkıntılarımız var, inşallah bundan sonrası daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boya yaparken feci şekilde can verdiBoya yaparken feci şekilde can verdi
Kasımpaşa 8 yıl sonra güldüKasımpaşa 8 yıl sonra güldü
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

'Süper hücre' uyarısı! Dikkat: Çok kuvvetli geliyor

'Süper hücre' uyarısı! Dikkat: Çok kuvvetli geliyor

G.Saray'a transfer çalımı

G.Saray'a transfer çalımı

'Sergen Yalçın, Caner Erkin'i silmiş'

'Sergen Yalçın, Caner Erkin'i silmiş'

Galatasaray'dan Max Kruse bombası!

Galatasaray'dan Max Kruse bombası!

Ayrılık resmi olarak açıklandı

Ayrılık resmi olarak açıklandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kulübü satın alıyor!

Kulübü satın alıyor!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'den bir bomba daha!

Fenerbahçe'den bir bomba daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar: Takımın üstünde ölü toprağı var

''Takımın üstünde ölü toprağı var''

Hasan Ali Kaldırım: Sözün bittiği yerdeyiz

''Sözün bittiği yerdeyiz''

Kasımpaşa, 8 yıl sonra Fenerbahçe’yi mağlup etti

Kasımpaşa 8 yıl sonra güldü

Fenerbahçeli Falette'den olay sözler! "Bu şekilde şampiyon olamayız"

''Bu şekilde şampiyon olamayız''

Fenerbahçeli yöneticiler maçın hakemi Fırat Aydınus’a tepki gösterdi!

F.bahçe'den Fırat Aydınus’a tepki!

ÖZET | Kasımpaşa - Fenerbahçe: 2-0

Paşa, Fenerbahçe'yi devirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.