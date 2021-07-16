SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, TFF'nin kestiği cezaları tazmin edecek

Fenerbahçe, TFF'nin kestiği cezaları tazmin edecek

16.07.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Galatasaray eski yöneticisi Sedat Doğan'ın kazandığı davayı emsal alarak Tahkim'e başvuracak. Kulüp, kesilen para cezalarının iptalini ve geri ödenmesini isteyecek.

Fenerbahçe, TFF'nin kestiği cezaları tazmin edecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin TFF kurullarının bağımsız olmadığı ve PFDK'nın kestiği cezaların 'fikir hürriyeti' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönündeki kararı Fenerbahçe'ye emsal oldu.

Galatasaray eski yöneticisi Sedat Doğan'ın bu yöndeki başvurusunu ve yaşanan süreci yakından takip eden sarı-lacivertli kulüp, federasyona, geriye dönük başvurmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, kendilerine kesilen cezaların tespitini yapıyor. Kulüp, bayram sonrası cezaların iptali ve tazmini için TFF Tahkim Kurulu'na başvuracak.

RET HALİNDE İSTİKAMET AİHM

Ali Koç yönetimi, Fenerbahçeli yöneticilere ve kulübe verilen benzer cezaların da ekte yer aldığı bir dilekçeyle federasyona başvuracak.

Sarı-lacivertli kurmaylar kararın olumlu çıkmasını bekliyor. Ancak kulüp, aksi yönde bir kararın çıkma ihtimaline de hazır. Böyle bir durumda Fenerbahçe konuyu AİHM'e taşıyacak.

Yönetim, federasyonun AİHM kararını da göz önünde bulundurarak, geçmiş yıllarda Fenerbahçe'ye ve yöneticilere verilen para cezalarının iptal edilmesi gerektiğini savunup girişimlerde bulunacak.

RAKİPLER DE ÖRNEK ALACAK

Sarı-lacivertli kurmaylar, Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerine de aynı yolu izlemeleri gerektiği çağrısında bulunacak. Fenerbahçe, bu konuda iki ezeli rakibine destek verebileceklerini de iletti. Bu kulüplerin de gereken adımı atacağı ifade ediliyor.

PİRŞEN VE BAKİ'NİN CEZALARI KALKMIŞTI

PFDK, 'sportmenliğe aykırı' açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe Kulübü'ne 100 bin lira, Alper Pirşen, Selahattin Baki'ye 30'ar bin lira para cezası vermişti. Tahkim Kurulu, bu cezalara yapılan itirazlar sonrası AİHM içtihatlarını nazara alarak, açıklamaları ifade hürriyeti kapsamında değerlendirmiş, söz konusu cezaları iptal etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkandan Ibrahimovic sözleriBaşkandan Ibrahimovic sözleri
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Obradovic, Fenerbahçe Beko'ya rakip olacakObradovic, Fenerbahçe Beko'ya rakip olacak
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Melih Bulu neden görevden alındı?

Melih Bulu neden görevden alındı?

Erdoğan'dan yeni genelge

Erdoğan'dan yeni genelge

Diego Costa transferinde flaş gelişme

Diego Costa transferinde flaş gelişme

Fatih Terim çıldırdı, transferi veto etti!

Fatih Terim çıldırdı, transferi veto etti!

Gökhan Gönül, İstanbul'da kalmak istiyor

Gökhan Gönül, İstanbul'da kalmak istiyor

Pereira'dan sıra dışı maç takibi

Pereira'dan sıra dışı maç takibi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

G.Saray istedi, F.Bahçe anlaşma sağladı

G.Saray istedi, F.Bahçe anlaşma sağladı

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Yaşanan krizden sonra Yunanistan'a telefon

Yaşanan krizden sonra Yunanistan'a telefon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.