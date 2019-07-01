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Fenerbahçe top başı yaptı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.07.2019 21:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunun ilk antrenmanını bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Fenerbahçe top başı yaptı

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idmana milli takımlarında görev almayan, kiralıktan dönen oyuncuların yanı sıra genç futbolcular da katıldı.
Koşu, ısınma ve koordinasyonla başlayan antrenman, iki grup halinde yapılan top kapma ve pas çalışmalarının ardından topla dayanıklılık bölümüyle sona erdi. (İHA)

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Fenerbahçe antrenman

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