Fenerbahçe, Trabzon'dan transfer yapmak üzere! Ailesi İstanbul'a davet edildi

Akçaabat Belediyespor forması giyen 12 yaşındaki Salih Küçükosman'ın transferi için Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı. Ailesini İstanbul'a davet eden sarı-lacivertliler, genç oyuncuyu ikna edip imza attıracak.
Fenerbahçe formasıyla bir süre denemeye çıkan Salih, RAMS Başakşehir karşısında iki gol atarak kendisinden söz ettirmişti. Trabzonspor'un da devreye girdiği bu transferde sarı-lacivertliler oyuncunun ailesini İstanbul'a davet ederek bir adım öne geçti.
Oyuncunun memleketinin Trabzon olmasından dolayı bordo-mavililerin ikna için araya girmeye çalışacağı öğrenilirken, Salih'in ilk tercihinin Fenerbahçe olduğu aktarıldı. 12 yaşındaki forvet oyuncusunun geleceği kısa süre içinde belli olacak.