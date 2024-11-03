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Fenerbahçe, Trabzon'dan transfer yapmak üzere! Ailesi İstanbul'a davet edildi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.11.2024 12:11
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Fenerbahçe yönetimi, geleceğe yönelik transferler yapmaya devam ediyor. Trabzon'da Akçaabat Belediyespor forması giyen 12 yaşındaki Salih Küçükosman'ı İstanbul'a davet eden Fenerbahçe yönetimi imza attırmak istiyor. Tıpkı Arda Güler'de olduğu gibi yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak göze çarpan 12 yaşındaki isim için tüm kozlar kullanılacak.

Fenerbahçe, Trabzon'dan transfer yapmak üzere! Ailesi İstanbul'a davet edildi

Akçaabat Belediyespor forması giyen 12 yaşındaki Salih Küçükosman'ın transferi için Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı. Ailesini İstanbul'a davet eden sarı-lacivertliler, genç oyuncuyu ikna edip imza attıracak.

FENERBAHÇE İLE DENEMEYE ÇIKTI

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Fenerbahçe formasıyla bir süre denemeye çıkan Salih, RAMS Başakşehir karşısında iki gol atarak kendisinden söz ettirmişti. Trabzonspor'un da devreye girdiği bu transferde sarı-lacivertliler oyuncunun ailesini İstanbul'a davet ederek bir adım öne geçti.

TRABZONSPOR ENGEL OLMAYA ÇALIŞACAK

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Oyuncunun memleketinin Trabzon olmasından dolayı bordo-mavililerin ikna için araya girmeye çalışacağı öğrenilirken, Salih'in ilk tercihinin Fenerbahçe olduğu aktarıldı. 12 yaşındaki forvet oyuncusunun geleceği kısa süre içinde belli olacak.

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Trabzonspor Trabzon fenerbahçe
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