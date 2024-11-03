Fenerbahçe, Trabzon'dan transfer yapmak üzere! Ailesi İstanbul'a davet edildi

Akçaabat Belediyespor forması giyen 12 yaşındaki Salih Küçükosman'ın transferi için Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı. Ailesini İstanbul'a davet eden sarı-lacivertliler, genç oyuncuyu ikna edip imza attıracak.

FENERBAHÇE İLE DENEMEYE ÇIKTI

Fenerbahçe formasıyla bir süre denemeye çıkan Salih, RAMS Başakşehir karşısında iki gol atarak kendisinden söz ettirmişti. Trabzonspor'un da devreye girdiği bu transferde sarı-lacivertliler oyuncunun ailesini İstanbul'a davet ederek bir adım öne geçti.

TRABZONSPOR ENGEL OLMAYA ÇALIŞACAK

Oyuncunun memleketinin Trabzon olmasından dolayı bordo-mavililerin ikna için araya girmeye çalışacağı öğrenilirken, Salih'in ilk tercihinin Fenerbahçe olduğu aktarıldı. 12 yaşındaki forvet oyuncusunun geleceği kısa süre içinde belli olacak.