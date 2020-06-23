Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Filip Novak ile anlaşmaya vardı

Transferde her gün başka bir iddia ortaya atılan Fenerbahçe’nin Filip Novak transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Bütün sezon sol bek mevkiinde sorun yaşayan ve oraya sorunsuz bir oyuncu almak için çalışmalarını sürdüren Selahattin Baki önderliğindeki transfer komitesi, Filip Novak ile prensipte anlaşmaya vardı.

Trabzonspor’da gösterdiği performans ile herkesin beğenisini kazanan ve attığı gollerle de sadece savunmada değil hücumda da etkili bir performans gösteren Novak’ın sözleşmesi, sezon sonunda bitiyordu. Pandemiden ötürü gelirlerinde azalma meydana gelen ve birçok futbolcusundan indirim talep eden Fenerbahçe, transferde rotasını sözleşmesi biten oyunculara çevirdi.

İŞTE ÖNERİLEN SÖZLEŞME

3+1 yıllık konrat

1 milyon 250 bin Euro

500 bin Euro imza ücreti

5 bin Euro maç başı ücret

25 maç oynarsa 50 bin Euro bonus

Filip Novak ile Fenerbahçe’nin bu kontrat üzerinde prensipte anlaşmaya vardığı, 26 Temmuz’da bitecek olan kontratından sonra resmi olarak anlaşma varılacağı gelen bilgiler arasında.

(AsistAnaliz)

