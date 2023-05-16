FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI: Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı bilet fiyatları hakkında arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. Fenerbahçe Trabzonspor maçı biletleri 15 Mayıs itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyeleri için, bugün ise Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell aboneleri için satışa sunuldu. İşte, Fenerbahçe Trabzonspor maçı bilet fiyatları...

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı bilet fiyatları ile ilgili Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1,000,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1,250,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1,600,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1,900,00 TL

Maraton Alt E Blok: 2,500,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 7,000,00 TL

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı biletleri 17.05.2023 Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla genel satışa sunulacak.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı 18 Mayıs Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

