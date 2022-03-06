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Fenerbahçe-Trabzonspor maçı çok ateşli başladı! İrfan Can Kahveci kırmızı gördü...

06.03.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de haftanın maçı olarak adlandırılan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı çok ateşli başladı. Karşılaşmanın 18. dakikasında İrfan Can Kahveci direkt olarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kırmızı kartın çıkmasının ardından saha karıştı... Fenerbahçe yedek kulübesi ayaklandı. Hakem Zorbay Küçük'e itirazda bulunan sarı-lacivertliler kartın rengini değiştiremedi. Kırmızı karttan yalnızca 4 dakika sonra Trabzonspor Nwakaeme ile golü buldu.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı çok ateşli başladı! İrfan Can Kahveci kırmızı gördü...

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı adına yakışan şekilde müthiş başladı. Karşılıklı ataklara sahne olan maçta Fenerbahçe büyük bir şok yaşadı. Maçın 18. dakikasında İrfan Can Kahveci kırmızı kartla oyun dışında kaldı...

VAR'A GİTTİ VE KIRMIZI KART VERDİ

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Fenerbahçe'de 18. dakikada İrfan Can Kahveci kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında İrfan Can Kahveci topu kontrol etmek isterken Sioipis'in ayağına müdahale yaptı. Hakem pozisyonu izlemek için VAR'a gitti. VAR incelemesi sonrası Hakem Zorbay Küçük İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kartını gösterdi.

İLK KEZ KIRMIZI GÖRDÜ

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Milli oyuncu İrfan Can Kahveci, Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart ile sarı-lacivertli forma altında ilk kez bir maçta kırmızı kart görmüş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor İrfan Can Kahveci
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