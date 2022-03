Fenerbahçe-Trabzonspor maçı çok ateşli başladı! İrfan Can Kahveci kırmızı gördü...

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı adına yakışan şekilde müthiş başladı. Karşılıklı ataklara sahne olan maçta Fenerbahçe büyük bir şok yaşadı. Maçın 18. dakikasında İrfan Can Kahveci kırmızı kartla oyun dışında kaldı...

VAR'A GİTTİ VE KIRMIZI KART VERDİ

Fenerbahçe'de 18. dakikada İrfan Can Kahveci kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında İrfan Can Kahveci topu kontrol etmek isterken Sioipis'in ayağına müdahale yaptı. Hakem pozisyonu izlemek için VAR'a gitti. VAR incelemesi sonrası Hakem Zorbay Küçük İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kartını gösterdi.

İLK KEZ KIRMIZI GÖRDÜ

Milli oyuncu İrfan Can Kahveci, Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart ile sarı-lacivertli forma altında ilk kez bir maçta kırmızı kart görmüş oldu.