Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Fenerbahçe Trabzonspor maçı için heyecan dorukta. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen bordo mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde çıkış arıyor. Öte yandan sezona 10'da 10 yaparak başlayan sarı lacivertliler kendi sahasında oynayacakları bu maçtan da galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Fenerbahçe Trabzonspor maçının tarihi, saati ve kanalı merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. İşte Fenerbahçe Trabzonspor maçının tarihi, saati, yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı 4 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

Maç, Şükrü Saracaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Rayyan Baniya, Batista Mendy, Eren Elmalı, Stefano Denswil, Mehmet Can Aydın, Berat Özdemir, Edin Visca, Trezeguet, Abdülkadir Ömür, Paul Onuachu







