Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?

Pandemi sonrası Süper Lig'de 27. haftaya Kadıköy'de Kayserispor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Göztepe'yi deplasmanda 3-1'lik net bir skorla deviren Trabzonspor ile Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında karşılaşacak. Süper Lig'de şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırarak kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor. İki ekip arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı. Bordo-Mavili takımsa bu avantajı koruma peşinde...

TUR NASIL GEÇİLİR?

Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.

MAÇ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. 16 Haziran Salı günü, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. ATV'den canlı yayınlanacak maç şifresiz olarak aktarılacak.

