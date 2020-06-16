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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 11'leri açıklandı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.06.2020 19:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında takımların sahaya çıkacakları ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 11'leri açıklandı

TAKIMLARIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. ATV'den canlı yayınlanacak karşılaşmaya takımlar şu 11'lerle çıkıyor.

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Vedat

YEDEKLER: Harun, Murat, Jailson, Emre, Tolgay, Mehmet Ekici, Ömer Faruk, Ferdi, Allahyar, Mevlüt

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

YEDEKLER: Erce, Hüseyin Türkmen, Da Costa, Messias, Abdurrahim, Serkan Asan, Doğan, Taha, Bilal, Koray

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Trabzonspor turu atlar....
TRABZON AFFETMEZ
berabere biter
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