Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 11'leri açıklandı

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. ATV'den canlı yayınlanacak karşılaşmaya takımlar şu 11'lerle çıkıyor.
FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Vedat
YEDEKLER: Harun, Murat, Jailson, Emre, Tolgay, Mehmet Ekici, Ömer Faruk, Ferdi, Allahyar, Mevlüt
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
YEDEKLER: Erce, Hüseyin Türkmen, Da Costa, Messias, Abdurrahim, Serkan Asan, Doğan, Taha, Bilal, Koray
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