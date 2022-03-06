YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından

06.03.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik: "(Hakem yönetimine eleştiri) Türk futbolunda leke diyebileceğimiz bir akşam geride kaldı"

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, sahalarında lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçtaki hakem yönetimine tepki göstererek, "Fenerbahçe'ye yapılan sistematik hakem haksızlıklarının yenisini bu akşam da görmüş olduk." dedi.

Bilecik, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezon başından bu yana yapılan hakem hatalarına eleştiride bulunan Erol Bilecik, "Türk futbolunda leke diyebileceğimiz bir akşam geride kaldı. Sezon başından bu yana sistematik bir şekilde hakem atama mühendisliğine bu akşam bir kez daha şahit olduk. Bu akşam yaşananları, cumartesi günü sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız açıklamayla tahmin etmiştik. Bu akşamki hakemin yönetim tarzı bunun bir anlamda teyidi oldu. Hakem atama mühendisliği ve ilgili olan kurumda buna yardımcı olanlar, bu tip akşamların ve Türk futbolunun ne kadar zora girdiğini, Fenerbahçe olarak uğradığımız haksızlıklar zincirinin bir halkasını daha eklemiş oldular. Trabzonspor'un böyle bir desteğe ihtiyacı yoktu ama Fenerbahçe'ye yapılan sistematik hakem haksızlıklarının yenisini bu akşam da görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Hakem atamalarında yapılan haksızlıkları ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Bilecik, "Önümüzdeki hafta içinde elimizdeki bütün bilgi akışını ve hakem atamalarında yapılan haksızlıkların ön bilgilerini sizlerle paylaşacağız. Bunun artık bir son bulması gerekir. Bu tip hadiselerin Türk futbolunda bir kere daha yaşanmamasını diliyorum. Seyirci bütün tepkisini verdi, biz de devre arasında açıklama yaparak tüm yanıtı verdik. Her şey ayan beyan ortada. Yapılan haksızlıklar ortada." diye konuştu.

Karşılaşmanın 17. dakikasından itibaren 10 kişi oynamalarına rağmen çok iyi mücadele ettiklerini aktaran Bilecik, "Enteresan bir akşam yaşadığımıza şahit olduk. İki önemli teşekkürüm var. 17. dakikada 10 kişi kalan ancak adeta kahramanlıklarıyla 82 dakika maçı götüren futbolcularımıza ve teknik kadromuza teşekkür ediyorum. İkinci teşekkürüm de taraftarımıza. Onlar her devreye girdiğinde takım bambaşka bir performans sergiliyor." şeklinde görüş belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Diyarbakır'da doktor trafik kazasında hayatını kaybettiDiyarbakır'da doktor trafik kazasında hayatını kaybetti
Bacağı kırılan "Batuka" karantina sürecinde evlerinin "kuzusu" olduBacağı kırılan "Batuka" karantina sürecinde evlerinin "kuzusu" oldu
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Mart Pazar

İmsak
06:00
Sabah
07:24
Öğle
13:20
İkindi
16:32
Akşam
19:07
Yatsı
20:26
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eskiden öğretim görevlisiydi! Şimdiki mesleği herkesi şaşırttı

Eskiden öğretim görevlisiydi! Şimdiki mesleği herkesi şaşırttı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Fermuarını sonuna kadar açtı! İddialı poz

Fermuarını sonuna kadar açtı! İddialı poz

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.