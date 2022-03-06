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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından ortalık savaş alanı... ''Elimizde kanıtlar var!''

06.03.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Trabzonspor maçı sonrası açıklama yaptı. Bilecik, "Bu akşam, Türk futbolunda leke diyebileceğimiz bir akşam geride kaldı. Sistematik bir şekilde hakem atama mühendisliğine şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından ortalık savaş alanı... ''Elimizde kanıtlar var!''

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"TÜRK FUTBOLUNDA LEKE"

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Erol Bilecik "Bu akşam, Türk futbolunda leke diyebileceğimiz bir akşam geride kaldı. Sistematik bir şekilde hakem atama mühendisliğine şahit olduk. Sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız açıklamalarla böyle olacağını tahmin etmiştik. Buna yardımcı olanlar, Türk futbolunun ne kadar zora girdiğini gösterdiler ve bizim de uğradığımız haksızlıklara bir halka daha eklediler. Trabzonspor'un zaten böyle bir şeye ihtiyacı yoktu. Önümüzdeki hafta elimizde bulunan bütün bilgi akışını paylaşmış olacağız. Bunun bir son bulması gerekir. Bu tip gecelerin, hadiselerin Türk futbolunda yaşanmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Erol Bilecik ayrıca "Her şey ayan beyan ortada. Yardımcı olanlar ortada. Bunların da tüm detaylı açıklamalarını altını çizerek yapmış olacağız. Elimizde kanıtlar var" diyerek sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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