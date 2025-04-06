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  4. Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR hakemi Daniel Stefanski oldu

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR hakemi Daniel Stefanski oldu

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
06.04.2025 12:49
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Trendyol Süper Lig'de bugün Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonyalı Daniel Stefanski oldu.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR hakemi Daniel Stefanski oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Müsabakayı hakem FIFA kokartlı Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Serkan Çimen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak. VAR'da Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski, AVAR'da da İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak. Günün ilk karşılaşması olan Corendon Alanyaspor - Bodrum FK maçının VAR'ı Jonas Hansen olacak. Atakaş Hatayspor - Eyüpspor mücadelesinin VAR koltuğunda ise Antonio Nobre oturacak.

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Anahtar Kelimeler:
spor Hakem Süper Lig fenerbahçe
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