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Fenerbahçe, Trabzonspor'un 2010/11 sezonu ile ilgili yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.08.2020 16:58 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Trabzonspor'un 2010/11 sezonuyla ilgili İsviçre Federal Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvurusunun reddedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor'un 2010/11 sezonu ile ilgili yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı

Fenerbahçe'den flaş bir açıklama yayımlandı. Trabzonspor'un 2010/11 sezonu ile ilgili yaptığı itirazın reddedildiğini açıklayan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'un 17.000 -CHF tutarında tazminat ödemeye mahkum kaldığını belirtti.

İŞTE O AÇIKLAMA

Fenerbahçe: ''Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir.Trabzonspor tarafından ileri sürülen tüm gerekçeler reddedilmiş ve Trabzonspor tarafından Kulübümüze 17.000.-CHF tutarında tazminat ödenmesine karar verilmiştir.''

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