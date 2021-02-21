Fenerbahçe transfer haberi: Fransızlar Di Maria'yı duyurdu

Süper Lig'de kıran kırana geçen şampiyonluk yarışının dışında takımlar gelecek sezonun transfer planlamasını yapıyor. Fransız basını, PSG'nin Arjantinli yıldızı Di Maria ile ilgili gündem yaratacak iddiayı manşetlerine taşıdı.

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Di Maria için, Süper Lig devinin resmen devreye girdiği ve oyuncuyla ilk temasın sağlandığı iddia edildi. Ses getirecek transfer için tüm imkanlar seferber edilecek.

FENERBAHÇE DEVREDE

Mesut Özil transferiyle tüm dünyada ses getiren Fenerbahçe'nin ismi bir büyük yıldızla daha anılıyor. Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria'yla ilgilenen kulüpleri yazan Fransız basını, Fenerbahçe'nin de transfer için devrede olduğunu öne sürdü.

MESUT ÖZİL AVANTAJI

33 yaşındaki Di Maria'nın menajeriyle 7-8 kulübün temasa geçtiğini bildirildi. Fransız basınına göre Mesut Özil'in Di Maria ile Real'den takım arkadaşı olması F.Bahçe için bir avantaj...Dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Di Maria 2015 yılında 63 milyon Euro karşılığında M.United'tan PSG'ye transfer olmuştu. PSG ile yeni görüşmeden ise sonuç çıkmadı.Fransız deviyle sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Angel Di Maria, PSG formasıyla bu sezon oynadığı 25 maçta 5 gol atıp 12 asist yaptı.Arjantin Milli Takımı'nda da uzun yıllar forma giyen Angel Di Maria'nın Transfermarkt'taki değeri tam 28 milyon Euro. Yıldız oyuncu PSG'den yıllık 13 milyon Euro kazanıyor.