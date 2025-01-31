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Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Ognjen Mimovic'i resmen duyurdu: İstanbul'a geliyor...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.01.2025 11:11
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Kış transfer dönemini hareketli geçiren ve kadrosuna kattığı oyuncularla taraftarını sevindiren Fenerbahçe, Kızılyıldız da forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic'i resmen açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Ognjen Mimovic'i resmen duyurdu: İstanbul'a geliyor...

Kış transfer döneminde kadrosuna Aston Villa'dan Diego Carlos, PSG'den Milan Skriniar ve Al-Nassr'dan Anderson Talisca'yı katan Fenerbahçe, transferde dur durak bilmiyor.

FENERBAHÇE RESMEN DUYURDU

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Sarı - lacivertliler, Kızılyıldız forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic’in kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

MIMOVIC'İN RAKAMLARI

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Bu sezon Sırbistan ekibi ile 19 resmi maça çıkan 20 yaşındaki bek oyuncusu, 1 kez fileleri havalandırırken, takımına 2'de asist katkısı verdi.

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transfer fenerbahçe
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