Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Ognjen Mimovic'i resmen duyurdu: İstanbul'a geliyor...

Kış transfer döneminde kadrosuna Aston Villa'dan Diego Carlos, PSG'den Milan Skriniar ve Al-Nassr'dan Anderson Talisca'yı katan Fenerbahçe, transferde dur durak bilmiyor.

FENERBAHÇE RESMEN DUYURDU

Sarı - lacivertliler, Kızılyıldız forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic’in kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

MIMOVIC'İN RAKAMLARI

Bu sezon Sırbistan ekibi ile 19 resmi maça çıkan 20 yaşındaki bek oyuncusu, 1 kez fileleri havalandırırken, takımına 2'de asist katkısı verdi.