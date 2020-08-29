Fenerbahçe transferde hızlı gidiyor

Fenerbahçe, oluşan teknik direktör boşluğunu tüm camianın onayladığı Erol Bulut'u takımın başına getirerek, erkenden kapattı. Sarı-lacivertlilerin yıllarca formasını giyen ve camianın dinamiklerini iyi bilen Erol Bulut, yapılan transferlerdeki seçimleriyle de taraftarı mutlu etti.

Uzun yıllardır kamuoyunda transferlerin kampa yetişmemesiyle eleştirilen sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesinde bu konuda daha dikkatli oldu. Ligde geçtiğimiz yıl şampiyonluk yarışını sezon sonuna taşıyamayan ve yaşanan pandemide 2020-2021'in planlarını erkenden yapan Fenerbahçe yönetimi, transferde de seri davrandı.

Fenerbahçe , 2020-2021 sezonu öncesinde transfere hızlı bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz senelerde oyuncu takviyesini ağırdan alan ve sonucunda başarısızlığa uğrayan sarı-lacivertliler, bu sezon ise transferde elini çabuk tuttu.

Kasımpaşa'dan 18 Ağustos'ta gerçekleştirdiği Mame Thiam transferiyle yeniden harekete geçen sarı-lacivertliler, 19 Ağustos'ta Sinan Gümüş'ü, 21 Ağustos'ta Jose Sosa'yı ve 26 Ağustos'ta da Mauricio Lemos'u kadrosuna kattı. Fenerbahçe, bu oyuncuları kamp bitmeden transfer ederek büyük bir başarıya da imza attı.

Bahsi geçen oyuncuların transferiyle birçok pozisyondaki açığını da kapatan Fenerbahçe, transferde kısa bir süre sessiz kaldı.

Fenerbahçe, 6 Ağustos'ta 4 önemli transfere imza atarak büyük ses getirdi. Sarı-lacivertliler, söz konusu tarihte eski futbolcuları Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün yanı sıra geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Mert Hakan Yandaş ile Filip Novak'ı transfer ettiğini duyurdu.

Teknik direktör Erol Bulut'u takımın başına getirdiğini 5 Ağustos'ta açıklayan Fenerbahçe, daha sonra ise oyuncu transferlerine geçti. Sarı-lacivertliler, pandemi sürecinde erkenden planlanan ve daha önce prensipte anlaşılan oyuncuların transferini de erkenden açıkladı.

Yaz transfer döneminin 4 Ağustos'ta başlamasıyla hızlı bir atağa kalkan sarı-lacivertliler, neredeyse her 2 günde 1 transfere imza attı.

SON DUYURULAN ENNER VALENCİA

Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki son transferini ise Ekvadorlu Enner Valencia transferiyle gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezona forvet hattında Vedat Muric ve Mevlüt Erdinç ile başlayan sarı-lacivertliler, Mevlüt'ten istediği katkıyı alamamıştı.

Vedat Muric'e binen yük sebebiyle forvette alternatif eksikliğini hisseden sarı-lacivertliler, bu pozisyondaki sayısal yetersizliğini de erkenden giderdi. Fenerbahçe, söz konusu pozisyonu, hem forvet hem de forvetin kanatlarında oynayabilen Thiam ile Enner Valencia'yı alarak güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, Enner Valencia transferini de açıklayarak, 25. gününde 11. transferine imza attı.

GENÇLER UNUTULMADI

Fenerbahçe, bir yandan tecrübeli oyuncularla kadrosunu güçlendirirken, gençleri de unutmadı. Sarı-lacivertliler, habere konu olan 25 transfer gününde genç oyuncular Barış Sungur ve İsmail Yüksek'i de renklerine bağladı.

BONSERVİSSİZ OYUNCULAR FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİ

Fenerbahçe, bu transfer döneminde en büyük başarısını ise bonservisi elinde bulunan oyuncuları kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

Süper Lig'de ses getiren isimleri, sözleşmeleri elinde olmalarına rağmen bir bir kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bu alanda büyük bir başarıya imza attı. Fenerbahçe, Mauricio Lemos dışındaki transferlerinin tamamını bonservissiz bir şekilde kadrosuna kattı.