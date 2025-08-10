Fenerbahçe transferde rotayı Londra'ya çevirdi! Arsenal'in yıldızı Zinchenko için görüşme gerçekleşti...

Süper Lig ekibi Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun özel haberine göre Jose Mourinho, Arsenal’in yıldız oyuncusu Oleksandr Zinchenko’yu gündemine aldı.

YILDIZ OYUNCUNUN DURUMU SORULDU!

Fenerbahçe’nin sportif direktörüDevin Özek, Oleksandr Zinchenko'ya Mourinho'nun kendisini takımda görmek istediğini iletti. Özek, Arsenal forması giyen yıldız oyuncunun durumu sordu. İngilizlerin sportif direktörü Andrea Berta ile bir görüşme gerçekleştirdi.

KOLAYLIK SAĞLAMALARI BEKLENİYOR…

Arsenal cephesi, bonservis beklentisinin 15 milyon Euro olduğunu belirtti ama “Zinchenko ile anlaşırsanız kolaylık sağlarız” mesajını da verdi.

ÖZEK İSTANBUL’A DÖNÜYOR

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, İngiltere’deki transfer görüşmelerini tamamlayıp yarın 15.00’te Londra’dan İstanbul’a dönecek. Özek, Başkan ve hocaya rapor sunacak. Oyuncu tarafı ikna edilirse süreç hızlıca bitecek.