Fenerbahçe transferde rotayı Londra'ya çevirdi! Arsenal'in yıldızı Zinchenko için görüşme gerçekleşti...

Fenerbahçe’de transfer operasyonu İngiltere’ye kaydı. Sarı lacivertli ekip gözünü Arsenal’in Ukraynalı oyuncusu Oleksandr Zinchenko’ya çevirdi.

Burak Kavuncu
Oleksandr Zinchenko

UKR Ukrayna
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Arsenal
Süper Lig ekibi Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun özel haberine göre Jose Mourinho, Arsenal’in yıldız oyuncusu Oleksandr Zinchenko’yu gündemine aldı.

YILDIZ OYUNCUNUN DURUMU SORULDU!

Fenerbahçe transferde rotayı Londra ya çevirdi! Arsenal in yıldızı Zinchenko için görüşme gerçekleşti... 1

Fenerbahçe’nin sportif direktörüDevin Özek, Oleksandr Zinchenko'ya Mourinho'nun kendisini takımda görmek istediğini iletti. Özek, Arsenal forması giyen yıldız oyuncunun durumu sordu. İngilizlerin sportif direktörü Andrea Berta ile bir görüşme gerçekleştirdi.

KOLAYLIK SAĞLAMALARI BEKLENİYOR…

Fenerbahçe transferde rotayı Londra ya çevirdi! Arsenal in yıldızı Zinchenko için görüşme gerçekleşti... 2

Arsenal cephesi, bonservis beklentisinin 15 milyon Euro olduğunu belirtti ama “Zinchenko ile anlaşırsanız kolaylık sağlarız” mesajını da verdi.

ÖZEK İSTANBUL’A DÖNÜYOR

Fenerbahçe transferde rotayı Londra ya çevirdi! Arsenal in yıldızı Zinchenko için görüşme gerçekleşti... 3

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, İngiltere’deki transfer görüşmelerini tamamlayıp yarın 15.00’te Londra’dan İstanbul’a dönecek. Özek, Başkan ve hocaya rapor sunacak. Oyuncu tarafı ikna edilirse süreç hızlıca bitecek.

