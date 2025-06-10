SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe transferde turnayı gözünden vurdu! Araplar o ismi istiyor... Sarı-Lacivertliler'de kasa dolup taşacak

Fenerbahçe'nin Sevilla'dan rekor bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ancak beklentileri çok da karşılayamayan ve eleştirilerin hedefi haline gelen isimlerden Youssef En-Nesyri için sürpriz bir talip ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe transferde turnayı gözünden vurdu! Araplar o ismi istiyor... Sarı-Lacivertliler'de kasa dolup taşacak
Berker İşleyen
Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun da talebiyle İspanyol ekibi Sevilla'dan rekor bonservis bedeliyle büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Youssef En-Nesyri ile sürpriz bir gelişme yaşandı.

Önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan golcü isim için Suudi Arabistan'dan talip çıktığı iddia edildi.

YAKIN TAKİBE ALDILAR

5cb5e33bd2d24206b1c67835ea2da95f

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Neom SC, Youssef En-Nesyri'nin durumunu yakından takip ediyor.

52 MAÇTA 30 GOL

210225_20Youssef_20En_20Nesyri_20of_20Fenerbahce_20celebrates_201920

Youssef En Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'de 52 karşılaşmada forma şansı buldu. Faslı yıldız bu müsabakalarda 30 gol attı ve 7 asist üretti.

4 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

t25_en-nesyri-bastan-cikartti-248

Faslı yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 28 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 24 milyon euro.

REKOR BONSERVİS ÖDENMİŞTİ

youssef-en-nesyri-26-golune-ulasti

Malaga altyapısında yetişen Youssef En Nesyri daha sonra Leganes ve Sevilla'da oynadı. Fenerbahçe, Faslı golcü için sezon başında 19 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davinson Sanchez ile sözleşme uzatılıyor...Davinson Sanchez ile sözleşme uzatılıyor...
Kayserispor Markus Gisdol ile anlaştıKayserispor Markus Gisdol ile anlaştı
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Suudi Arabistan son dakika fenerbahçe transfer haberleri son dakika transfer haberi fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okulda katliam! Çok sayıda can kaybı var

Okulda katliam! Çok sayıda can kaybı var

İstanbul'da yeni önlem! Hepsi taşınıyor... İşte masadaki o iller

İstanbul'da yeni önlem! Hepsi taşınıyor... İşte masadaki o iller

F.Bahçe'ye Arap piyangosu! O ismi istiyorlar... Kasa dolup taşacak

F.Bahçe'ye Arap piyangosu! O ismi istiyorlar... Kasa dolup taşacak

Osimhen'den gece yarısı müjde gibi müjde! Yıldız isim sonunda kararını verdi

Osimhen'den gece yarısı müjde gibi müjde! Yıldız isim sonunda kararını verdi

Beşiktaş'a transfer müjdesi! Son saatler...

Beşiktaş'a transfer müjdesi! Son saatler...

G.Saray'da ikinci 'mor forma' vakası! Görenler şaşkınlık geçirdi…

G.Saray'da ikinci 'mor forma' vakası! Görenler şaşkınlık geçirdi…

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.