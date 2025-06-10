Fenerbahçe transferde turnayı gözünden vurdu! Araplar o ismi istiyor... Sarı-Lacivertliler'de kasa dolup taşacak

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun da talebiyle İspanyol ekibi Sevilla'dan rekor bonservis bedeliyle büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Youssef En-Nesyri ile sürpriz bir gelişme yaşandı.

Önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan golcü isim için Suudi Arabistan'dan talip çıktığı iddia edildi.

YAKIN TAKİBE ALDILAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Neom SC, Youssef En-Nesyri'nin durumunu yakından takip ediyor.

52 MAÇTA 30 GOL

Youssef En Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'de 52 karşılaşmada forma şansı buldu. Faslı yıldız bu müsabakalarda 30 gol attı ve 7 asist üretti.

4 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Faslı yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 28 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 24 milyon euro.

REKOR BONSERVİS ÖDENMİŞTİ

Malaga altyapısında yetişen Youssef En Nesyri daha sonra Leganes ve Sevilla'da oynadı. Fenerbahçe, Faslı golcü için sezon başında 19 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.