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Fenerbahçe transferi duyurdu! Vedat Muriqi ile 3 yıllık anlaşma

Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile 3 yıllık anlaşma imzaladı. İmza töreninde açıklama yapan Muriqi, "İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun" dedi.

Fenerbahçe transferi duyurdu! Vedat Muriqi ile 3 yıllık anlaşma
Recep Demircan

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi renklerine bağladı. Muriqi ile 3 yıllık anlaşma imzalandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Kosovalı forvet Vedat Muriqi’nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağladı. 1994 doğumlu golcü oyuncu Vedat Muriqi, kendisini 3 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı."

Fenerbahçe transferi duyurdu! Vedat Muriqi ile 3 yıllık anlaşma 1

"İNŞALLAH YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN"

İmza töreninde açıklama yapan Muriqi şunları ifade etti:

"Bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili Hocamız İsmail Kartal’a, tüm değerli Fenerbahçe taraftarlarına canıgönülden teşekkür ederim. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun.”

Fenerbahçe transferi duyurdu! Vedat Muriqi ile 3 yıllık anlaşma 2

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Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriqi fenerbahçe
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