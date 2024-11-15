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Fenerbahçe tribünlerinden Zenit galibiyetine gölge düşüren tezahürat! Kadıköy'de "Yönetim İstifa" sesleri

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
15.11.2024 22:49
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Fenerbahçe ile Zenit milli aradan kaynaklı liglere verilen arada Kadıköy'de hazırlık maçı düzenledi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı - lacivertlilerde tribünlerden maçın son anlarında ''Yönetim istifa'' sesleri yükseldi.

Fenerbahçe tribünlerinden Zenit galibiyetine gölge düşüren tezahürat! Kadıköy'de "Yönetim İstifa" sesleri

Fenerbahçe'nin Zenit'i 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçının son anlarında tribünlerden dikkat çeken bir tezahürat yapıldı.

TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ

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Bu özel maçın biletleri 10, 15 ve 20 TL olarak satıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen tribünleri doldurdu. Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren yaptıkları tezahüratlarla Fenerbahçe’yi desteklediler.

KADIKÖY'DE 'YÖNETİM İSTİFA' SESLERİ

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Fenerbahçe tribünleri Zenit maçının son dakikalarında ''Yönetim İstifa'' tezahüratları yaptı. Söz konusu tezahürata bazı taraftarlar eşlik ederken bir kısım sarı - lacivertli taraftar ıslıkla tepki gösterdi.

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Ali Koç fenerbahçe zenit
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