Fenerbahçe tribünlerinden Zenit galibiyetine gölge düşüren tezahürat! Kadıköy'de "Yönetim İstifa" sesleri

Fenerbahçe'nin Zenit'i 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçının son anlarında tribünlerden dikkat çeken bir tezahürat yapıldı.

TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ

Bu özel maçın biletleri 10, 15 ve 20 TL olarak satıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen tribünleri doldurdu. Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren yaptıkları tezahüratlarla Fenerbahçe’yi desteklediler.

KADIKÖY'DE 'YÖNETİM İSTİFA' SESLERİ

Fenerbahçe tribünleri Zenit maçının son dakikalarında ''Yönetim İstifa'' tezahüratları yaptı. Söz konusu tezahürata bazı taraftarlar eşlik ederken bir kısım sarı - lacivertli taraftar ıslıkla tepki gösterdi.