SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe Türk futbol tarihinin en yüksek oyuncu satışı için hazırlanıyor! Yıldız oyuncu En-Nesyri için İngiliz devi West Ham devrede...

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Türk Futbol tarihinin en pahalı satışını gerçekleştirmek üzere harekete geçti. Sarı lacivertlilerin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri içi İngiliz ekibi West Ham’ın devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe Türk futbol tarihinin en yüksek oyuncu satışı için hazırlanıyor! Yıldız oyuncu En-Nesyri için İngiliz devi West Ham devrede...
Burak Kavuncu
Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’de gelecek oyuncular kadar gönderilecek oyuncular da bir o kadar önem kazandı. Faslı forvet Youssef En-Nesyri için Ajansspor dış haberler kaynaklı bir iddia ortaya atıldı. Jose Mourinho’nun sisteminde bir türlü istediği verimi veremeyen yıldız golcü için sarı lacivertli yönetim bonservisi belirledi.

ALİ KOÇ BİZZAT DEVREDE!

Fenerbahçe Türk futbol tarihinin en yüksek oyuncu satışı için hazırlanıyor! Yıldız oyuncu En-Nesyri için İngiliz devi West Ham devrede... 1

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç’un En-Nesyri için 40 milyon euro bonservis belirlediği ve West Ham’a bu teklifi ilettiği öğrenildi. İngiliz devinin Niclas Fülkrug ve Callum Wilson’un yaşlarının yüksek olması sebebiyle daha genç ve dinamik bir forvet almak istediği öğrenildi. West Ham’ın yakın zamanda Fenerbahçe’nin kapısını 40 milyon euro ile çalacağı ve transferi bitirmek istediği bildirildi.

REKORU KIRACAK

Fenerbahçe Türk futbol tarihinin en yüksek oyuncu satışı için hazırlanıyor! Yıldız oyuncu En-Nesyri için İngiliz devi West Ham devrede... 2

Youssef En-Nesyri 40 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olduğu takdirde, Türk futbol tarihinin bugüne kadar yapılan en yüksek bedelli satışı olacak. Daha önceki rekorlar Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu ve Galatasaray'ın Sacha Boey satışlarıydı. Bu iki futbolcu da takımlarına 30 milyon Euro kazandırdı

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
ERT 21:30
Fenerbahçe Fenerbahçe
ERT
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mauro Icardi Arjantin basınına Cimbom'u anlattı! Mauro Icardi Arjantin basınına Cimbom'u anlattı!
Saint-Maximin'den şaşırtan tercih! Gitti...Saint-Maximin'den şaşırtan tercih! Gitti...
Anahtar Kelimeler:
transfer Ali Koç West Ham United FC fenerbahçe Youssef En-Nesyri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erken seçim tartışmaları sürüyor, anketler art arda geliyor

Erken seçim tartışmaları sürüyor, anketler art arda geliyor

F.Bahçe'den Türkiye rekoru geliyor! Yıldız isme İngiliz devi talip...

F.Bahçe'den Türkiye rekoru geliyor! Yıldız isme İngiliz devi talip...

Hukuk fakültelerine giriş için sıralama barajı değişti!

Hukuk fakültelerine giriş için sıralama barajı değişti!

G.Saray Gardi'ye yetkiyi verdi! İngiltere yolculuğu başladı...

G.Saray Gardi'ye yetkiyi verdi! İngiltere yolculuğu başladı...

Erman Toroğlu Gaziantep FK ve TFF'ye isyan etti!

Erman Toroğlu Gaziantep FK ve TFF'ye isyan etti!

Saint-Maximin'den şaşırtan tercih! Gitti...

Saint-Maximin'den şaşırtan tercih! Gitti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.