Fenerbahçe Türk futbol tarihinin en yüksek oyuncu satışı için hazırlanıyor! Yıldız oyuncu En-Nesyri için İngiliz devi West Ham devrede...

Fenerbahçe’de gelecek oyuncular kadar gönderilecek oyuncular da bir o kadar önem kazandı. Faslı forvet Youssef En-Nesyri için Ajansspor dış haberler kaynaklı bir iddia ortaya atıldı. Jose Mourinho’nun sisteminde bir türlü istediği verimi veremeyen yıldız golcü için sarı lacivertli yönetim bonservisi belirledi.

ALİ KOÇ BİZZAT DEVREDE!

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç’un En-Nesyri için 40 milyon euro bonservis belirlediği ve West Ham’a bu teklifi ilettiği öğrenildi. İngiliz devinin Niclas Fülkrug ve Callum Wilson’un yaşlarının yüksek olması sebebiyle daha genç ve dinamik bir forvet almak istediği öğrenildi. West Ham’ın yakın zamanda Fenerbahçe’nin kapısını 40 milyon euro ile çalacağı ve transferi bitirmek istediği bildirildi.

REKORU KIRACAK

Youssef En-Nesyri 40 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olduğu takdirde, Türk futbol tarihinin bugüne kadar yapılan en yüksek bedelli satışı olacak. Daha önceki rekorlar Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu ve Galatasaray'ın Sacha Boey satışlarıydı. Bu iki futbolcu da takımlarına 30 milyon Euro kazandırdı