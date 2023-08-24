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FENERBAHÇE TWENTE MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

24.08.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Twente maçı canlı olarak yayınlandı. Temsilcimiz, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda ekibi ile kozlarını paylaştı. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İngiliz hakem Andrew Madley yönetti. Fenerbahçe Twente maç sonucu ekranı sporseverler tarafından internette araştırılıyor. Peki Fenerbahçe Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11'ler...

FENERBAHÇE TWENTE MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe Twente maçı canlı olarak ekrana geldi. İsmail Kartal'ın çalıştırdığı sarı-lacivertli temsilcimiz, avantajlı skoru elde etmeyi başardı. 5-1 biten maçta goller adeta yağmur olup yağdı. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda ekibi ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertli temsilcimiz play-off turunu geçerek Konferans Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Fenerbahçe Twente maçı ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Fenerbahçe Twente maç saati, kanalı ve ve 11'lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE TWENTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Twente maçı bugün (24 Ağustos Perşembe) saat 20.00'de başladı.

Karşılaşma, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynandı.

FENERBAHÇE TWENTE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Twente maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlandı.

Fenerbahçe ile Twente arasında oynanacak maçı İngiliz hakem Andrew Madley yönetti. Madley’in yardımcılıklarını Ian Hussin ve Daniel Cook üstlendi. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Michael Salisbury olarak açıklandı.

FENERBAHÇE TWENTE MAÇINDA 11'LER

Fenerbahçe 11'i: İrfan Can, Ferdi, Djiku, Peres, Oosterwolde, Fred, İsmail, Cengiz, Syzmanski, Tadic, Dzeko

Twente 11'i: Unnnerstall, Brenet, Hilgers, Pröpper, Rots, Sadilek, Regger, Stejin, Wolfswinkel, Naci, Ugalde

RÖVANŞ MÜCADELESİ 31 AĞUSTOS'TA

Play-off turu rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

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