Fenerbahçe U19 Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio oldu

Fenerbahçe’de altyapıya tanıdık bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin ve A Milli Takım’ın eski yıldızı Mehmet Aurelio, Fenerbahçe U19 Takımı’nın teknik sorumluluğunu üstlendi. Kulüp, efsanelerle birlik ve başarı hedefinin altyapıda da sürdüğünü vurguladı.

Berker İşleyen

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı eski oyuncularından Mehmet Aurelio, Fenerbahçe U19 Futbol Takımı’nda göreve başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Beş yıl şanlı formamızı başarıyla terleten ve ardından Futbol A Takımımızda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Aurelio, U19 Futbol Takımımızın yeni Teknik Sorumlusu oldu. Mehmet Aurelio’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kulübümüze ve Futbol Akademimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu oluşturmaya efsanelerimizle devam edeceğiz" denildi.

