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Fenerbahçe U19 Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe U19 Galatasaray U19 maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

18.05.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe U19 - Galatasaray U19 maçı için geri sayım sürüyor. Sarı-Lacivertliler, Gelişim Ligi'nin 33. haftasında ezeli rakibi Sarı-Kırmızılılar ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maça ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Fenerbahçe U19 Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe U19 Galatasaray U19 maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte heyecanla beklenen karşılaşmaya dair bilgiler...

Fenerbahçe U19 Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe U19 Galatasaray U19 maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe U19 - Galatasaray U19 maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Futbolseveler, büyük bir heyecana sahne olacak maç öncesi internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Fenerbahçe U19 Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe U19 Galatasaray U19 maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maça ilişkin detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE U19 - GALATASARAY U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe U19 - Galatasaray U19 maçı, 18 Mayıs Çarşamba (bugün) saat 19.00'da oynanacak.

FENERBAHÇE U19 - GALATASARAY U19 MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Fenerbahçe U19 - Galatasaray U19 maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE U19 - GALATASARAY U19 MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Fenerbahçe U19 - Galatasaray U19 maçı bilet fiyatları:

Maraton Alt: 10 TL

1907 Tribünü: 500 TL

Hatıra Bilet: 5 TL

U19 Süper Lig güncel puan durumu:

U19 Süper Lig'de 32 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Galatasaray, 76 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. 73 puanla 2. sırada bulunan Beşiktaş ise 33 maçta 22 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 34 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Trabzonspor, 3. sırada. 32 maça çıkan 68 puanlı Fenerbahçe ise 20 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyetle 4. basamakta.

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