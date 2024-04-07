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Fenerbahçe U19 takımı, Şanlıurfa’ya gitti! İsmail Kartal detayı dikkatlerden kaçmadı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.04.2024 16:14
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Fenerbahçe U19 takımı, Elit A Ligi 1. Grup’ta evinde karşılaştığı Giresunspor maçının ardından Galatasaray ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa müsabakası için Şanlıurfa’ya gitti.

Fenerbahçe U19 takımı, Şanlıurfa’ya gitti! İsmail Kartal detayı dikkatlerden kaçmadı

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa’da bugün saat 21.30’da Şanlıurfa’da Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler aldığı karar doğrultusunda derbiye U19 takımıyla çıkacak.

İSMAİL KARTAL YOK

Elit A Ligi’nin 19. haftasında öğle saatlerinde Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe U19 takımı müsabakanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne geldi. Sarı-lacivertliler daha sonra özel uçakla Şanlıurfa’ya hareket etti. Kafilede A takımdan antrenörler yer aldı.

ALİ KOÇ YER ALDI

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri de kafileyle Şanlıurfa’ya gitti.

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